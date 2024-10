La prochaine voiture d’exception de Ferrari : la F80

Onze ans après la Ferrari LaFerrari, voici la Ferrari F80. Comme sa prédécesseure, elle accumule tout le savoir-faire de la marque en matière de sport automobile et de Formule 1 (F1). Ce modèle de référence porte bien son nom, revenant à la tradition entamée avec la Ferrari F40 en 1987. Elle célébrera les 80 ans de Ferrari en 2027.

La Ferrari F80, de haut | Photo : Ferrari

Moteur inspiré des 24 heures du Mans

Selon Ferrari, le groupe motopropulseur de la F80 s’inspire directement du prototype Ferrari 499P, double vainqueur des 24 Heures du Mans. Il s’agit d’un V6 biturbo de 3,0 litres, disposé à 120 degrés, et assisté par trois moteurs électriques. Deux d’entre eux se trouvent sur l’essieu avant, tandis que le troisième, le MGU-K (un terme familier pour les amateurs de F1), est situé entre le V6 et la boîte à double embrayage à huit rapports. Ce système gère le démarrage, la récupération d’énergie et l’apport de couple supplémentaire.

Le V6 fournit 900 chevaux et 627 lb-pi de couple, avec une limite à 9200 tr/min, tandis que les moteurs électriques ajoutent 300 chevaux, permettant une vectorisation du couple à l’avant. La F80 passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 350 km/h.

La Ferrari F80, trois quarts arrière | Photo : Ferrari

Seulement un V6

Certains seront peut-être déçus de voir un V6 à la place du V12 de la LaFerrari. Cependant, la technologie hybride a fait des pas de géant, et ce V6 partage son ADN avec les programmes de course d’endurance et de F1 de Ferrari.

La puissance n’est qu’une partie de l’équation : la F80 pèse 1525 kg, mais génère une impressionnante force d’appui de 1050 kg, notamment grâce à un aileron arrière actif et un dispositif aérodynamique baptisé « S-Duct », qui canalise l’air sous le nez et le projette au-dessus de la voiture.

La Ferrari F80, intérieur | Photo : Ferrari

La Ferrari F80, sièges | Photo : Ferrari

Un habitacle minimaliste

L’intérieur de la F80 rend hommage à la F40 avec un design minimaliste. Le siège du conducteur est rouge, tandis que le siège passager est légèrement reculé et entièrement noir, se fondant dans l’habitacle. Les commandes sont disposées sur un panneau central solide, combinant boutons et fonctions tactiles. L’écran derrière le volant est le seul affichage du véhicule, soulignant l’accent mis sur le conducteur. Même les poignées de porte rappellent la F40.

La Ferrari F80, trois quarts avant | Photo : Ferrari

Pour les quelques chanceux ... et fortunés

Ferrari prévoit de produire 799 exemplaires de la F80, livrables au début de 2026, avec un prix d’environ 3,9 millions de dollars. Cela place la McLaren W1 de 1275 chevaux à 2,1 millions de dollars presque dans la catégorie des bonnes affaires. Mais la véritable comparaison se fera sur piste, où nous sommes impatients de voir ces deux machines s’affronter.

La Ferrari F80 2026 est bien plus qu’une super voiture. C’est une symbiose parfaite entre l’héritage des courses d’endurance de Ferrari et les technologies de pointe de la F1, le tout enveloppé dans un design sophistiqué et axé sur la performance. Ce modèle incarne l’avenir du luxe et de la vitesse pour les passionnés de Ferrari.

La Ferrari F80, avant |

La Ferrari F80, portes ouvertes |

La Ferrari F80, de profil, portes ouvertes |

La Ferrari F80, de profil |