Le magazine Consumer Reports a présenté hier sa liste des constructeurs présentant les alignements les plus fiables et les moins fiables de l’industrie. À la surprise de plusieurs, ce n’est ni Toyota ni Lexus qui s’est retrouvé en tête, mais bien Mazda.

Pour la firme de Hiroshima, on parle d’un exploit majeur.

Selon le rapport de Consumer Reports, si Mazda a réussi à décrocher la palme, c’est notamment grâce à ses groupes motopropulseurs qui utilisent des transmissions automatiques à six vitesses solides et durables au lieu de boîtes à variation continue qui sont généralement plus fragiles. Mazda n’a pas non plus misé sur des systèmes multimédias trop sophistiqués. Elle a plutôt fait fi des tendances du secteur en proposant des approches qui découragent l’utilisation de fonctions tactiles sur écran pendant la conduite. Plutôt, la manipulation se fait à l’aide de molettes situées à la console centrale. Ces dernières peuvent être manipulées sans quitter la route des yeux.

La Mazda montrant le meilleur dossier de fiabilité a été la MX-5 avec un pointage de 98 sur 100, suivie par le nouveau CX-30, le CX-3 et le CX-5. Dans tous les cas, des résultats de 85 points ou plus ont été enregistrés.

Dans l’ensemble, Toyota et Lexus se classent toujours bien au-dessus de la moyenne, prenant respectivement les deuxième et troisième places. L’arrivée de Mazda en tête a mis fin à une domination qui durait depuis six ans. Lexus a été affecté par des problèmes liés à la nouvelle LS, mais Consumer Reports n’a pas précisé la nature de ces derniers.

Des progressions

Buick est la marque qui s’est le plus améliorée, gagnant 14 rangs pour se classer 4e. Elle doit remercier son VUS Encore qui a reçu 91 points. Honda a progressé de 7 places pour compléter le top 5, elle qui avait eu quelques ratés ces dernières années. Elle a toutefois été affectée par de mauvais résultats de ses modèles Passport et Odyssey (entre 30 et 40 points chacun).

Parmi les marques européennes, c’est Porsche qui a le mieux fait avec une 9e place. BMW a progressé de 5 échelons pour atteindre le 12e rang, tandis qu’Audi a conservé sa position de milieu de peloton, en 14e. Et Mercedes ? 20e.

Des régressions

Au bas de la liste, on retrouve, Ford, Mini, Volkswagen, Tesla et Lincoln. Dans ce dernier cas, la division de luxe de Ford a perdu 11 places pour se retrouver dernière. À sa défense, la fin de la production des berlines Continental et MKZ, deux modèles qui figuraient bien, lui ont nui. Chez Ford, l’Explorer a eu du mal à obtenir un seul petit point. Les problèmes connus avec le lancement du modèle, que ce soit avec les moteurs, la carrosserie, les équipements électriques, l’électronique et la transmission, l’ont littéralement plombé. Chez Ford, on affirme que le tout est réglé. Si c’est le cas, la firme pourra regarder vers le haut à compter de l’an prochain.

Du côté de Tesla, son nouveau Model Y l’a fait dégringoler à l’avant-dernière place. Les propriétaires de Model Y, dont la production a débuté en janvier dernier, ont signalé des problèmes avec des panneaux de carrosserie mal alignés qui ont dû être réparés et une peinture mal assortie, y compris, dans un cas, des cheveux humains coincés dans la peinture, selon ce que rapporte Consumer Reports. Le Model Y a terminé avec une note de fiabilité « bien pire que la moyenne ».

Les classements de Consumer Reports sont établis chaque année sur la base d’une enquête portant sur 300 000 véhicules détenus par des consommateurs.

Il est à noter que plus un constructeur a de véhicules, plus son rang risque d’être stable, car c’est l’ensemble de sa gamme qui établit son pointage (moyenne de tous ses produits). Si une firme propose deux ou trois modèles seulement, elle peut grimper rapidement dans le classement si ces derniers font bien, mais elle peut se retrouver dans les bas-fonds s’ils éprouvent des problèmes.

Il faut toujours tenir compte de cette réalité.

Quant à Mazda, c’est le couronnement d’années de travail, car on a vu graduellement la réputation de plusieurs produits de la firme prendre du galon ces dernières années. La consécration vient d’avoir lieu. Maintenant, le plus difficile reste à faire, soit demeurer au sommet.

Voici le classement de Consumer Reports.

1 – Mazda 83

2 – Toyota 74

3 – Lexus 71

4 – Buick 70

5 – Honda 63

6 – Hyundai 62

7 – Ram 58

8 – Subaru 57

9 – Porsche 55

10 – Dodge 54

11 – Infiniti 54

12 – BMW 52

13 – Nissan 51

14 – Audi 46

15 – Kia 45

16 – GMC 43

17 – Chevrolet 42

18 – Volvo 41

19 – Jeep 41

20 – Mercedes-Benz 40

21 – Cadillac 38

22 – Ford 38

23- Mini 37

24 – Volkswagen 36

25 – Tesla 29

26 – Lincoln 8