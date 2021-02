Consumer Reports a publié la semaine dernière ses choix des meilleurs véhicules dans dix catégories pour l’année 2021. Les meilleures voitures, VUS et camionnettes ont été identifiées grâce à leur capacité à impressionner en matière de performance, de sécurité, de fiabilité et bien plus encore. Le magazine a également pointé du doigt la meilleure marque selon ses critères : félicitations à Mazda.

Pour classer les performances de chaque modèle, les experts du magazine ont examiné un certain nombre de facteurs, soit la performance lors d’un essai sur route, la fiabilité prévue, le niveau de satisfaction des propriétaires, la sécurité et le respect de l’environnement.

Voici un aperçu de 10 modèles qui pourraient bien figurer sur votre liste d’achats si vous pensez acquérir un nouveau véhicule cet hiver ou ce printemps.

Petite voiture - Toyota Corolla