Les 10 marques les moins chères à entretenir sur 10 ans

Quelles sont les marques de véhicules qui coûtent le moins cher à entretenir sur une période de 10 ans ? Consumer Reports vous offre la réponse.

Lorsqu’on fait l’acquisition d’un véhicule et qu’on pense la garder sur une longue période, la question des frais d’entretien devient alors un facteur décisionnel. On a beau payer un véhicule moins cher à l’achat, s’il coûte plus à entretenir que tout autre sur une période donnée, on n’est pas gagnant comme consommateur.

Consumer Reports s’est penchée sur cette question pour établir un palmarès des 10 marques de véhicules qui s’avèrent les moins chères à entretenir sur une période de 10 ans. L’organisme a aussi fait l’exercice pour les marques qui exigent le plus en frais de réparation et d’entretien sur une décennie.

Concernant celles avec les plus faibles coûts d’entretien sur 10 ans, on doit avouer qu’il y a quelques surprises dans le palmarès.

Le Toyota Corolla Cross | Photo : D.Boshouwers

Bien sûr, il y a énormément de facteurs à considérer. Consumer Reports prend le temps de rappeler que chez certains constructeurs, on offre l’entretien gratuit pendant une certaine période après l’achat. Les garanties sur les véhicules neufs jouent également un rôle. Dans le cas de Tesla, quantité de pièces qui nécessitent de l’entretien n’existent pas, comme un filtre à l’air, l’huile pour le moteur, etc., ce qui a pour effet de réduire les frais.

Au même titre, un véhicule électrique appartenant à une marque donnée risque de voir son coût d’entretien être plus faible que la moyenne des autres véhicules de ladite marque, pour la même raison.

N’empêche, il est amusant de constater à quel genre de conclusion on en est arrivé après avoir réalisé cette analyse.

Voici donc la liste des 10 marques nécessitant les plus faibles coûts en réparation, sur une période de 10 ans. Les montants avancés sont en dollars américains.

- Tesla - 4035 $

- Buick - 4900 $

- Toyota - 4900 $

- Lincoln - 5040 $

- Ford - 5400 $

- Chevrolet - 5550 $

- Hyundai - 5640 $

- Nissan - 5700 $

- Mazda - 5800 $

- Honda - 5850 $