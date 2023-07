La Fiat 500 à essence n’est plus, mais nous aurons droit à sa version électrique l’an prochain. On a pu voir cette dernière au dernier Salon de l’auto de Los Angeles et voilà qu’elle fait une apparition dans une vidéo reliée à la bande-annonce du septième film de la série Mission : impossible, mettant en vedette l’acteur Tom Cruise.

En fait, Fiat a profité de la vidéo promotionnelle du nouvel opus pour montrer la version Abarth de sa 500 électrique en action. Il faut comprendre que pendant le film, le personnage joué par Tom Cruise se retrouve au volant d’une version originale des années 60 lors d’une poursuite qui se déroule dans les rues de Rome. Fiat s’est servi d’une séquence pour que la vielle 500 se transforme en 500e.

Cette version Abarth va proposer un moteur électrique de 153 chevaux qui va animer les seules roues avant. En raison du poids relativement faible de la 500e, le temps au 0-100 km/h est évalué à environ sept secondes, soit deux de moins que celui de la version de base de la 500e qui livre une puissance de 117 chevaux.

On ne sait pas pour le moment si cette version Abarth sera aussi proposée chez nous. Disons que c’est souhaitable. Fiat va aussi dévoiler un petit VUS nommé 600e. Au Salon de Los Angeles de novembre dernier, le grand patron de la marque, Olivier François, avait mentionné que seule la 500e traverserait l’Atlantique. Il faudra voir. Si Fiat veut se relancer chez nous, elle aura besoin d’autres propositions.

Quant au nouveau film de la série Mission : impossible, il est attendu en salles le 12 juillet, pour ceux qui ont envie de voir une vieille 500 en scène dans les rues de la ville éternelle.

La vieille Fiat 500 .... Photo : Abarth