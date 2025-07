Le film F1, qui met en vedette Brad Pitt dans le rôle d’un pilote retraité qui revient à la compétition pour offrir son soutien à une recrue, doit sortir en salle le 27 juin.

La bande-annonce du film peut être visionnée en ligne, mais elle a quelque chose de particulier et d’unique pour les propriétaires de téléphone Apple ; votre appareil va vibrer lors de différentes scènes de la bande-annonce, afin de vous faire vivre la chose autrement. Attention, toutefois, car il vous faudra une version iOS 18.4 ou plus récente pour en profiter.

La vidéo utilise en fait les mêmes caractéristiques de votre téléphone qui le font vibrer lors d’un appel, d’une sonnerie, d’une alarme.

Il faut reconnaître le côté innovant de la chose, mais pour l’utilité, ça n’ajoute rien à la qualité de la vidéo, outre le fait que ça fait jaser… et ça fonctionne.

Ce qui sera intéressant à surveiller une fois le film arrivé sur les écrans géants, c’est la réaction du public et la réception de la critique. Disons que les films sur la course automobile n’ont pas tous été des succès au fil de l’histoire. C’est souvent tout au rien.

On ne peut souhaiter au film F1 d’avoir l’effet d’un succès comme le long métrage Rush ou encore le classique Ford vs Ferrari, et non l’impact plus négatif d’un navet comme Driven.

Les images promettent toutefois d’être spectaculaires, considérant l’accès que l’équipe de tournage a eu au monde de la F1. Fait amusant, la plupart des membres du paddock ont déjà vu le film et s’accordent à dire que les scènes de course sont superbes, mais que le reste n’est que du cinéma.