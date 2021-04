Voici les finalistes des World Car Awards de 2021

On connait maintenant les 15 véhicules finalistes tels que choisis par l’organisme derrière les World Car Awards 2021.

Avant la grande finale, qui aura lieu le 20 avril prochain, l’organisme World Car Awards a annoncé cette semaine les trois finalistes pour chacune des cinq catégories de l’édition 2021. Les World Car Awards 2021 sont divisés en cinq catégories : Voiture mondiale de l’année, Voiture urbaine mondiale, Voiture de luxe mondiale, Voiture de performance mondiale et Design de l’année.

Un jury composé de 93 journalistes automobiles internationaux a sélectionné ces derniers via un vote secret basé sur leur évaluation de chaque véhicule éligible dans le cadre de leur travail professionnel. Les résultats ont été comptabilisés par la firme KPMG.

Voiture mondiale de l’année 2021

Les trois candidats pour la Voiture mondiale de l’année 2021 sont la Honda-e, la Toyota Yaris et la Volkswagen ID.4. Ce trio a devancé l’Audi A3, les BMW Série 2 Gran Coupe et Série 4, les Kia K5 et Sorento, le Mazda CX-30 et le Mercedes-Benz GLA pour compléter le podium.

Voiture urbaine mondiale de l’année 2021

Les nominations dans cette catégorie sont la Honda-e, la Honda Jazz et la Toyota Yaris. Les trois véhicules, d’origine japonaise, ont battu les Hyundai Grand i10 et Hyundai i20.

Photo : Toyota Toyota Yaris

Voiture de luxe mondiale de l’année 2021

Dans la catégorie Voiture de luxe mondiale, les trois premières places sont occupées par le Land Rover Defender, la Mercedes-Benz S-Class et la Polestar 2. Le trio a devancé des concurrents comme l’Aston Martin DBX, le BMW X6 et de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S.

Photo : Auto123.com Land Rover Defender 110

Voiture de performance mondiale de l’année 2021

La catégorie suivante est celle de la Voiture de performance mondiale et là, ce sont les Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo et Toyota GR Yaris qui se sont imposées. Les trois finalistes ont survécu à l’assaut des BMW M2 CS et des BMW X5 M et X6 M.

Photo : Porsche Porsche 911 Turbo

Design de l’année 2021

Enfin, en ce qui a trait au Design de l’année, il met en concurrence tous les véhicules mentionnés ci-haut. Parmi les finalistes, la Honda-e, le Land Rover Defender et la Mazda MX30 s’affrontent pour remporter les honneurs. Un jury composé de sept experts mondiaux en matière de design, et très respectés à travers l’industrie, est invité à examiner chaque candidat pour ensuite établir une liste restreinte de recommandations pour le vote final des jurés.

L’an prochain, le programme des World Car Awards lancera également le prix du Véhicule électrique mondial de l’année. Ce nouveau titre est destiné à reconnaître, soutenir et célébrer la transition mondiale vers les véhicules électriques qui est en cours et les efforts des constructeurs du monde entier pour développer ces produits plus respectueux de l’environnement.