Prix Auto123.com 2021 : voici les finalistes !

La nouvelle Hyundai Elantra est encore en lice notamment grâce à sa gamme très complète. De son côté, le niveau de qualité de la Mazda3 et l’ajout d’une livrée Turbo fait partie de l’équation, tandis que la Nissan Sentra est probablement la voiture qui s’est le plus améliorée par rapport à sa génération précédente.

Cette année, les anciennes catégories des voitures compactes et sous-compactes ont été réunies, suite à la déconfiture du segment sous-compacte. Ceci a une incidence sur le vote de nos collaborateurs qui ont tous préféré des voitures compactes aux sous-compactes dans leurs choix.

Ainsi, vous retrouverez cette année la fusion de certaines familles de produits (sous-compactes et compactes, notamment), ainsi que l’ajout de nouvelles catégories comme les véhicules verts admissibles aux rabais gouvernementaux, tout comme les créations dont la prérogative est l’aventure hors route.

Et elles le seront dans les années à venir. Si l’on est assez certain de retrouver un segment de camionnettes pleine grandeur pour encore longtemps, d’autres créneaux sont appelés à voir le jour, comme les VUS compacts électriques, par exemple.

Une fois de plus, Auto123 fait le tour de l’industrie automobile pour déterminer quels sont les meilleurs véhicules de l’année à l’intérieur de catégories données. Avec la multiplication de l’offre à plusieurs adresses, l’ajout de nouveaux segments, sans compter l’arrivée d’un nombre croissant de modèles électriques, certaines desdites catégories sont en mutation.

VOITURE INTERMÉDIAIRE / PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2021

Kia K5 - Toyota Camry - Volkswagen Arteon

Le ventes en déclin du côté des berlines – surtout pour les pleine grandeur – ont forcé la réunion de ces deux catégories. L’ennui, c’est que les grandes berlines sont peu ou pas renouvelées de nos jours. En revanche, les constructeurs accordent beaucoup d’attention à la taille intermédiaire, plus populaire auprès du public nord-américain.

Cette année, la Kia K5 se pointe le bout du nez pour remplacer l’Optima et force est d’admettre que les designers ont eu la main heureuse, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La Toyota Camry, elle, se distingue de ses rivales par l’étendue exceptionnelle de sa gamme (de base, AWD, TRD, Hybride, etc.). Quant à elle, la Volkswagen Arteon a séduit bon nombre de nos chroniqueurs par son côté pratique et son comportement à l’européenne.