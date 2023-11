Créée en 1993, la Fondation Nissan Canada se dédie à l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés canadiennes. S'alignant sur les principes de Nissan en matière d'environnement, d'éducation et d'aide humanitaire, la Fondation vise à créer des impacts durables par le biais de partenariats solides. Depuis sa création, elle a joué un rôle clé dans de nombreuses initiatives philanthropiques, apportant une contribution significative à travers des dotations, des bourses, et des dons en nature.

Photo : Nissan

30 ans d’engagement communautaire

En 2023, la Fondation Nissan Canada célèbre un jalon important : ses 30 ans d'existence. Marquant cette occasion spéciale, la Fondation a annoncé un don supplémentaire de 300 000 $ pour soutenir les efforts alimentaires au Canada. Ce geste porte l'engagement total de l'année à 700 000 $, témoignant de son engagement renouvelé envers les personnes dans le besoin, particulièrement en ces temps de hausse des coûts de vie et des prix alimentaires.

Partenariats et actions philanthropiques

Les partenaires de la Fondation, tels que Banques alimentaires Canada, Club des petits déjeuners, Les banques alimentaires Mississauga, La guignolée des médias et Deuxième récolte Canada, joueront un rôle crucial dans la distribution des fonds. Ces organisations, centrées sur la lutte contre l'insécurité alimentaire, bénéficieront directement de cette contribution, permettant de fournir des repas essentiels aux communautés et aux individus dans le besoin.

Implication des employés de Nissan et culture d’entreprise

La Fondation Nissan Canada n'est pas seulement un bras philanthropique de l'entreprise ; elle représente également un engagement profond pour les employés de Nissan. Comme souligné par Tara Willis, gestionnaire principale de l’EDI et de la philanthropie chez Nissan Canada Inc., la Fondation encourage activement les employés à participer à des initiatives bénévoles. Nissan soutient ces efforts en offrant des jours rémunérés pour le bénévolat, enrichissant ainsi la culture d'entreprise et permettant aux employés de contribuer personnellement aux causes qu'ils soutiennent.

Perspectives futures

En regardant vers l'avenir, Steve Milette, président de Nissan Canada Inc., exprime une fierté profonde pour les réalisations passées et une anticipation enthousiaste pour les projets à venir. La célébration des 30 ans de la Fondation est un moment de reconnaissance, mais aussi une opportunité de réfléchir sur les moyens d'amplifier son impact dans les années à venir.