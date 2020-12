Selon ce qu’on peut lire un peu partout sur d’autres sites spécialisés, Ford aurait dévoilé une version de préproduction à deux portes de son futur VUS Bronco. L’événement se serait déroulé lors d’une rencontre privée et au passage, quelques détails concernant le véhicule ont été communiqués un peu avant son lancement officiel.

Le cœur de la présentation concernait la version à deux portes du Bronco. On a appris que ce dernier serait livrable avec un toit rétractable. Les portes aussi pourront être retirées et placées à l’intérieur de l’espace de chargement. C’est du moins ce qu’on apprend des espions d’Automotive News qui ont recueilli les informations auprès des sources présentes.

Ces dernières affirment également que Ford tient mordicus à l’allure rétro du design, c’est-à-dire à des forces carrées qui rappellent le premier modèle qui a vu le jour en 1966. Selon ce qui a transpiré de cette rencontre, les représentants des concessionnaires en sont sortis enthousiasmés. L’un d’eux aurait même déclaré qu’il avait été étonnement surpris.

Ford prévoit une famille complète de produit Bronco. On parle donc d’une variante à quatre portes, d’une camionnette et aussi d’une version miniature ; on fait référence à cette dernière comme le bébé Bronco depuis environ une année.

Étonnement, c’est celui-ci qui devrait se pointer en premier. Il serait suivi du Bronco au début de la prochaine année.