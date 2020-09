Au lancement du Ford Bronco en juillet dernier, une des déceptions exprimées par les amateurs était qu’il était impossible de profiter à la fois de la boîte manuelle à sept rapports qui sera livrable avec le modèle ET de l’ensemble hors route Sasquatch.

Faute avouée, faute entièrement pardonnée dans ce cas, car Ford a déclaré cette semaine qu’elle proposerait son groupe tout-terrain avec les Bronco munis de trois pédales.

Et pour expliquer ce revirement de situation, il faut regarder d’un seul côté, soit celui du public. Une pétition en ligne ayant recueilli plus de 11 500 signatures a été suffisante pour faire reculer Ford. En fait, il faut souligner l’écoute de l’entreprise à ce chapitre, car elle a directement réagi à une demande de sa clientèle après l’avoir entendu. D’ailleurs, dans le cas du Bronco, des amateurs ont été consultés depuis le début, en coulisse.

« La capacité est toujours une priorité et le fait d’associer le groupe Sasquatch à une transmission manuelle et à un système 4x4 avancé (livrable) lui donne un rapport de vitesse rampante maximum de 94,75 : 1, ce qui lui donne encore plus de capacités tout-terrain par rapport à toute la gamme », a déclaré Dave Pericak, directeur mondial des icônes Ford, via un communiqué.

L’ensemble Sasquatch est livrable avec tous les modèles du Bronco et il est de série avec les déclinaisons Wildtrak et First Edition. Il comprend des pneus de 35 pouces, des essieux avant et arrière Dana à verrouillage électronique, une suspension à grand débattement avec une voie plus large de près de deux pouces, des amortisseurs Bilstein sensibles à la position et des ailes plus larges.

Ford a déclaré que l’ensemble Sasquatch avec la boîte mécanique serait livrable vers la fin de 2021, après le lancement du véhicule au printemps. Le site de construction de modèle Bronco sera mis en ligne le mois prochain, a déclaré l’entreprise.

Ford a déjà reçu 165 000 réservations sous la forme de dépôts remboursables de 100 dollars pour le Bronco (toutes variantes confondues) depuis son dévoilement.