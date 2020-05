Le nouveau Ford Bronco 2021 proposerait une boîte manuelle à sept rapports, selon des nouvelels informations.

En attendant la présentation officielle du nouveau Ford Bronco 2021, tout ce qu’on a à se mettre sous la dent, ce sont les informations qui coulent à propos de ce dernier. La dernière en liste va assurément en intéresser plusieurs, car le site TFL Car rapporte que le baroudeur de Ford sera livrable avec une boîte manuelle à sept rapports.

Cette dernière ne serait pas une boîte de vitesses conventionnelle. En fait, il y aurait un rapport situé dans une gamme très basse et avec une course encore plus courte que la première vitesse. Sur le schéma de changement de rapports, cet engrenage serait situé en bas et à gauche de la première, ce qui le mettrait dans une position qui rendrait difficile tout accès accidentel à ce dernier. En outre, il y aurait un verrouillage mécanique pour empêcher la transmission de passer cette vitesse inférieure en conduite normale.

Elle servirait à améliorer la conduite hors route. La source qui s’est confiée à TFL Car a également mentionné que le VUS pourra être chaussé de pneus de 255 ou 285 millimètres, d’autres éléments qui vont le rendre plus efficace hors des sentiers battus.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : FordAuthority.com Ford Bronco 2021, trois quarts avant

À bord, la disposition de la planche de bord serait très similaire à celle du nouveau F-150. Entre autres, les buses d’aérations qui flanquent l’écran du système multimédia seraient les mêmes, sauf qu’elles sont un peu plus longues. Sous le moniteur, on retrouve les contrôles pour le système de climatisation et la radio. Bien sûr, le tout va varier d’une déclinaison à une autre, mais ce qu’on retient, c’est qu’on a pigé dans le catalogue du F-150 pour concocter l’habitacle du Bronco.

On ne devrait plus avoir à attendre longtemps avant de tout savoir sur le véhicule. Rappelons qu’en mars dernier, nous devions faire un saut à Détroit pour assister à la présentation statique et technique du modèle, mais tout avait été annulé à la dernière minute en raison du coronavirus.

Depuis, le calendrier de présentation du Bronco a été chamboulé, mais comme mentionné, ça ne devrait pas trop tarder.