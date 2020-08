La boîte de vitesses manuelle, on le sait, est en perte de vitesse à travers l’industrie lorsqu’on se fie aux chiffres de ventes. S’il est vrai qu’elle est moins en demande, les constructeurs ne font rien pour mousser sa popularité, car ils ne l’offrent souvent qu’avec des versions de base dénudées d’équipements recherchés par les consommateurs.

On pourrait discuter longuement de cette stratégie. On ne le fera pas pour l’instant.

Cependant, ce sur quoi on peut échanger, c’est sur l’engouement de ce type de boîte pour quiconque aime adopter une conduite engagée, que ce soit avec une voiture sportive ou avec un véhicule utilitaire sport vraiment capable de sortir des sentiers battus.

Comme le Ford Bronco, par exemple.

Photo : Ford Ford Bronco 2021, versions 2-portes et 4-portes

Or, on sait déjà qu’une boîte manuelle à sept rapports (avec un engrenage pour un mode de conduite lente en situation hors route) sera proposée, mais en examinant la fiche technique du véhicule, on réalise qu’elle ne sera livrable qu’avec le petit moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres. De plus, elle ne peut pas être jumelée avec toutes les versions du modèle équipé de cette mécanique (quatre sur six, en fait). On parle donc d’une diffusion plus limitée.

Ford s’est tout de même déjà déclarée ouverte aux commentaires des amateurs. Et bien ceux-ci semblent vouloir faire bouger les choses, car une pétition apparue sur le site Change.org vise à inviter la compagnie à ajouter cette boîte sur plus de versions du modèle. Au moment d’écrire ces lignes, 4321 personnes avaient ajouté leur griffe à cette demande.

Générateur de passion, le nouveau Ford Bronco ? Poser la question, c’est y répondre.

La pétition a été lancée il y a trois semaines et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle atteigne les 5000 signatures. Reste à voir si Ford en tiendra compte, mais il est à souhaiter que l’entreprise soit à l’écoute.

À l’heure actuelle, Ford a enregistré plus de 150 000 réservations pour son nouveau Bronco. La compagnie acceptera les commandes en décembre en vue des premières livraisons qui auront lieu le printemps prochain.

De notre côté, nous savons que plusieurs versions seront mises à notre disposition afin qu’on puisse vous en parler en long et en large, donc soyez à l’affût.