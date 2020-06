Le Ford Bronco sera dévoilé en juillet

Comme nous vous l’avons rapporté précédemment, la présentation du Ford Bronco devait avoir lieu en mars, à Détroit. En fait, juste avant le début du confinement, l’événement qui nous aurait permis d’assister à une présentation technique du modèle a dû être annulé par Ford.

Depuis, nous étions dans l’attente du moment où Ford allait nous annoncer une nouvelle date pour le grand jour. C’est maintenant fait. La compagnie a informé sur son site Internet que le grand dévoilement du modèle allait avoir lieu en juillet.

On sait déjà beaucoup de choses sur le Bronco, mais comme dirait l’autre, il est temps de le voir. On sait qu’on aura droit à des versions à deux et à quatre portes et que la base du modèle est celle du Ranger.

Photo : FordAuthority.com Ford Bronco 2021, profil

Sous le capot, on s’attend à retrouver un 4-cylindres de 2,3 litres et probablement un V6 plus performant. La puissance sera probablement acheminée via la transmission automatique à 10 vitesses du F-150 et du Ranger et on apprenait la semaine dernière qu’une transmission manuelle à sept rapports avec un premier rapport conçu pour la conduite hors route serait dans les plans. Une variante hybride rechargeable se pointerait même dans les plans.

Le Ford Bronco 2021, qui présentera un style rétro pour honorer son riche héritage, pourra être personnalisé à souhait par les propriétaires avec un toit et des portes amovibles. Comme le fait Jeep avec son Wrangler, Ford présentera des centaines d’accessoires pour son tout-terrain. Le Land Rover Defender, entièrement repensé, sera également dans la mire du baroudeur de Ford.

En fait, il faut s’attendre à ce que Ford reprenne ici la formule exploitée avec grand succès par Jeep.

Une chose à la fois, cependant, et la prochaine étape est la présentation complète du modèle en juillet.