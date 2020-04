Ford prévoit dévoiler son VUS Bronco avant le début de l’été.

En février dernier, du 16 au 18 plus précisément, nous devions être du côté de Détroit pour assister au dévoilement statique du Ford Bronco. Deux journées de présentations techniques nous attendaient ; nous allions tout savoir sur celui qui est très attendu à travers l’industrie.

Puis, les annulations de programmes automobiles se sont succédé à un rythme fou, les premiers signes de la crise du coronavirus qui s’apprêtait à frapper notre société.

Chez Ford, nous vous l’avons communiqué, les chaînes de production ont été mises à l’arrêt, tout comme les bureaux de l’entreprise. On se prépare à rouvrir graduellement, mais la pause a fait mal, il va sans dire. Malgré tout, Ford prévoit toujours révéler son Bronco ce printemps.

Cette information fait suite à d’autres renseignements datant d’hier qui affirmaient que le dévoilement serait retardé de quelques mois en raison de l’arrêt général provoqué par la crise du coronavirus. Ford a cependant confirmé à de nombreuses publications que nous verrons apparaître le concurrent du Jeep Wrangler avant l’été.

Jusqu’ici, on a eu droit à quelques fuites de photos, c’est tout.

Le porte-parole de Ford, Jiyan Cadiz, a déclaré que la compagnie aura plus de détails à communiquer sur les présentations concernant ses nouveaux véhicules, « une fois que nous aurons remis en fonction nos usines et nos installations, et ce, de façon sécuritaire. »

À ce sujet, Ford semble optimiste quant à la reprise de ses opérations avant la fin du printemps, bien que les dirigeants gouvernementaux et les experts de la santé aient été moins catégoriques dans leurs prédictions.

Cependant, on l’a vu depuis le début de la pandémie, les choses évoluent rapidement et tout est appelé à changer du jour au lendemain. Souhaitons que les choses se déroulent comme prévu pour Ford et le Bronco ; cela signifiera que la situation de la santé publique se sera améliorée.

