La production du Ford Bronco est enfin lancée

Enfin, la production du Ford Bronco vient d’être lancée et les premiers modèles qui sont destinés à des clients sont sortis de l’usine d’assemblage de Ford, au Michigan. Et la compagnie produit autant des modèles à deux ou à quatre portes.

Ça n’a pas été facile pour Ford, mais pas en raison de faux pas de sa part. L’arrivée du nouveau VUS a été retardée en raison de problèmes de fournisseurs liés au coronavirus, puis compliquée par la crise des puces électroniques.

Ces premiers Bronco sont des modèles 2021 et vont répondre à plus de 125 000 commandes de clients ayant fait des réservations, selon ce que raconte Ford. La production des modèles 2022 commencera à la fin de l’année, de sorte que les gens qui vont réserver prochainement devront attendre à l’année prochaine pour recevoir leur modèle. Les Bronco commandés avec l’ensemble Sasquatch, qui ajoute des pneus de 35 pouces, des amortisseurs Bilstein à usage intensif et une transmission manuelle, seront encore retardés jusqu’à l’année prochaine.

Photo : Ford Un Ford Bronco à l'usine

Et ceux qui ont opté pour le toit rigide modulaire peint (la variante la plus haut de gamme qui est proposée) devront attendre un peu plus longtemps. Il était initialement censé être livrable à la fin de l’année-modèle 2021, mais les acheteurs qui veulent ce toit précis devront maintenant attendre l’année-modèle 2022. Les gens qui ont réservé un modèle avaient jusqu’au 8 avril pour modifier leur commande afin de mettre la main plus rapidement sur un modèle.

Notre première rencontre avec le Bronco approche ; soyez certains de nous revenir pour tous les détails.

Photo : Ford Un Ford Bronco en construction, img. 1

Photo : Ford Un Ford Bronco en construction, img. 2

Photo : Ford Un Ford Bronco en construction, img. 3