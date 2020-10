Le Ford Bronco Overland Concept est dévoilé.

Ford a dévoilé un nouveau concept relatif au Bronco, soit le modèle Overland. L’objectif est simple ici ; montrer une partie de tout ce qu’il sera possible de faire grâce à plus de 200 accessoires qui seront offerts au lancement du modèle au printemps prochain.

Basé sur un modèle à quatre portes, le concept Overland a été présenté dans le cadre du Bronco Super Celebration Est qui s’est tenu à Townsend, dans le Tennessee. Ce Bronco Overland a été construit à partir d’une version Badlands, pour vous donner une idée. Cette dernière est équipée du système de gestion du terrain G.O.A.T qui offre sept modes, d’une suspension améliorée avec une barre stabilisatrice avant pouvant être déconnectée, en plus de pare-chocs plus résistants, de sièges en vinyle et du plancher caoutchouté de la variante Black Diamond.

Photo : Ford Ford Bronco Overland Concept, avec tente sur toit

Côté structure, cette déclinaison profite d’amortisseurs Bilstein réactifs à la position et du moteur 4-cylindres Ecoboost de 2,3 litres, couplé à la boîte de vitesses manuelle à sept rapports qui est unique au modèle, elle qui comprend un engrenage à basse vitesse pour la conduite hors route.

Les roues de 17 pouces sont enveloppées de pneus BFGoodrich KM3 de 35 pouces, conçus pour terrains boueux. À l’avant, on retrouve un pare-chocs en acier conçu par Ford Performance, agrémenté d’un treuil Warn. Sur le toit se découvre une tente pliante Yakima bonne pour deux personnes, une antenne CB (Citizens Band), ainsi qu’un système d’éclairage multiple signé Rigid. À l’espace arrière, cette version profite du système de gestion du chargement pour le stockage du matériel, ainsi que d’un réfrigérateur ARB et d’une table et des chaises intégrées au hayon.

Photo : Ford Ford Bronco Overland Concept, hayon

Le concept Overland montre jusqu’à quel point il est possible de personnaliser son Bronco en utilisant des accessoires fabriqués par Ford et des pièces d’après marché.

Ce qui sera intéressant à voir une fois le modèle sur la route, c’est de quelle façon les amateurs vont s’amuser à lui ajouter leur touche personnelle.

Photo : Ford Ford Bronco Overland Concept, hayon ouvert

Photo : Ford Ford Bronco Overland Concept, phare, porte