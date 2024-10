• Auto123 effectue un premier essai du Ford Explorer 2025.

Bromont, Québec - Bien que Ford fabrique l’Explorer depuis plus de 30 ans, cette sixième génération a connu beaucoup de ratés au chapitre de la conception et de la fiabilité. On peut même affirmer qu’il était devenu ennuyeux à conduire.

Ford a donc décidé, tout en gardant la même base, de faire un bon ménage pour 2025. On resserre les boulons, on retravaille le concept et l’on présente un peu plus de joie de vivre.

Une version 2.0 de la génération présentée en 2020

À l’époque où il a pratiquement inventé le segment, L’Explorer a connu beaucoup de succès. Son point fort demeure son format pratique et son intérieur bien pensé. Mais, dans un monde composé de rivaux extrêmement talentueux, tels que le Hyundai Palisade, le Kia Telluride et le Toyota Grand Highlander, on ne peut plus se contenter de bien paraître ; Ford doit se surpasser. C’est ce que souhaite accomplir cette version rafraîchie de l’Explorer 2025.

Ford Explorer 2025, avant | Photo : B.Charette

Ford Explorer 2025 - quoi de neuf ?

Le Ford Explorer 2025 subit une importante mise à jour tout en restant fidèle à ses racines, notamment en conservant la même plateforme. Le modèle 2025 profite de modifications subtiles à la calandre, aux phares, ainsi qu’aux feux, et certaines versions proposent désormais un toit peint en noir, ainsi que la fonctionnalité de conduite mains libres BlueCruise.

Les Ford Explorer ST et Platinum 2025 | Photo : Ford

Prix canadiens du Ford Explorer 2025

Le Canada offrira quatre versions, toutes équipées de série du rouage intégral. Voici un peu ce que propose chacune :

Explorer 2025 Active (50 535 $) - une calandre avec un motif en dents de scie avec une grille en maille noire et des barres chromées, un moteur 4-cylindres turbo de 2,3 litres, une transmission automatique à 10 rapports, des roues de 18 pouces en aluminium peintes en argent, un siège conducteur à 10 réglages électrique, un siège passager à quatre réglages électriques 4 positions, de même que des sièges avant chauffants.

Cette version inclut également un écran tactile de 13,2 pouces pour le système multimédia, un tableau de bord à affichage numérique sur une surface de 12,3 pouces, les applications Apple CarPlay et Android Auto (branchement sans fil), Amazon Alexa intégré, huit ports USB, trois prises de 12 volts, le système Ford Co-Pilot Assist+, un modem Wi-Fi 5G, un attelage de remorquage de classe III, un hayon électrique et des phares à DEL.

Explorer 2025 ST-Line (56 535 $) - cette version ajoute une calandre en nid d’abeilles noir brillant avec une grille en maille noire et des roues en aluminium ébène de 20 pouces. Elle profite des mêmes organes mécaniques.

À l’intérieur on trouve un tableau de bord, des panneaux de porte et une console en Onyx noir avec des surpiqûres rouges, ainsi que des sièges synthétiques noirs avec accents en tissu et surpiqûres rouges.

Ford Explorer ST 2025, calandre | Photo : Ford

Explorer 2025 ST (69 135 $) - identique visuellement au modèle ST-Line avec logo ST dans la calandre, cette variante adopte cependant un moteur V6 biturbo de 3,0 litres et des roues en aluminium peintes en Magnetite de 21 pouces.

Explorer 2025 Platinum (60 635 $) - ce modèle comprend une calandre en chrome satiné et ébène avec un design en aile, le moteur de 2,3 litres (V6 biturbo de 3,0 litres livrable en option), une transmission automatique à 10 rapports et des roues en aluminium peintes en nickel lustré de 20 pouces.

L’habitacle accueille un éclairage ambiant à sept couleurs, un tableau de bord en cuir Mojave Dusk, des panneaux de porte et une console avec des surpiqûres assorties. Idem pour les sièges.

Ford Explorer 2025, de profil | Photo : B.Charette

Design du Ford Explorer 2025 – 8,0/10

Le design extérieur du Ford Explorer 2025 conserve l’aspect robuste et imposant qui a toujours fait sa marque, avec une silhouette générale à la fois sportive et élégante. Les nouvelles lignes de la calandre et les phares redessinés apportent une touche moderne tout en conservant une identité visuelle familière.

Les versions haut de gamme bénéficient de roues de 20 ou de 21 pouces, qui renforcent l’allure de VUS de performance du modèle. Les proportions musclées et les nouveaux détails esthétiques, comme les accents chromés et noirs sur certaines versions, permettent à cet Explorer 2025 de se distinguer face à des concurrents aux lignes parfois plus lisses comme le Kia Telluride ou le Hyundai Palisade.

Ford Explorer 2025, intérieur | Photo : Ford

Ford Explorer 2025, sièges | Photo : Ford

Intérieur du Ford Explorer 2025 – 8,0/10

L’habitacle a été révisé pour 2025, avec des matériaux plus raffinés, moins de plastiques durs et un agencement repensé du tableau de bord. Le nouvel écran central tactile de 13,2 pouces domine la présentation, tandis que la console centrale et les panneaux de porte sont habillés de surfaces douces au toucher.

L’Explorer offre un espace axé sur le confort pour les passagers des deux premières rangées, et l’accès à la troisième est facilité grâce à un système qui permet de basculer les sièges de la deuxième rangée d’une simple pression. Bien que la troisième rangée soit pratique pour les enfants ou les petits trajets, elle reste moins confortable que celle de certains concurrents, mais assez grande pour deux adultes.

L’espace de chargement reste cependant impressionnant avec les sièges arrière rabattus.

Toutes les versions offrent le choix d’une banquette en deuxième rangée pour en faire une version à sept places.

Ford Explorer 2025, écran multimédia, tableau de bord | Photo : Ford

Technologie du Ford Explorer 2025 - 8,0/10

Le Ford Explorer 2025 introduit le système Ford Digital Experience, une nouvelle plateforme numérique qui permet d’intégrer nos applications favorites et de naviguer sur le web lors des arrêts. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ce système moderne inclut aussi la commande vocale via l’assistant Google et Amazon Alexa, ce qui offre une expérience de conduite plus connectée. Vous pouvez même brancher une console de jeu et faire une course avec des modèles comme la Ford GT.

Le nouveau tableau de bord à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces devant le conducteur est livré de série avec toutes les versions, et les passagers profitent de nombreux ports USB, y compris à la troisième rangée. À partir des modèles ST-Line, la chaîne audio Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs est incluse, assurant une expérience sonore immersive.

Des Ford Explorer 2025, lors de notre essai | Photo : B.Charette

Motorisations du Ford Explorer 2025 - 7,5/10

L’Explorer 2025 conserve ses deux motorisations principales : un 4-cylindres turbo de 2,3 litres (300 chevaux) et un V6 biturbo de 3,0 litres (400 chevaux) livrable avec les versions ST et Platinum. Ces moteurs sont couplés à une transmission automatique à 10 rapports, avec la possibilité de choisir entre la propulsion ou la transmission intégrale.

Le moteur de base, bien que moins puissant que celui de certains concurrents, offre des performances correctes avec un bon couple à 310 lb-pi. Il est un peu grincheux si vous appuyez fortement sur l’accélérateur, mais il fait le travail.

Pour ceux qui recherchent plus d’adrénaline, le V6 biturbo de la version ST est idéal avec ses 400 chevaux et une suspension plus ferme, transformant l’Explorer en VUS sportif.

Le Ford Explorer 2025, sur la route | Photo : Ford

Conduite du Ford Explorer 2025 – 8,0/10

Sur la route, le Ford Explorer 2025 reste stable et prévisible. Les améliorations apportées à la transmission et à la suspension se traduisent par une conduite plus fluide que ce que l’on a connu avec les générations précédentes.

Le modèle ST sera particulièrement aimé des amateurs de conduite dynamique, grâce à son moteur puissant et à sa suspension sportive qui en fait un véritable VUS de performance.

Dans l’ensemble, la conduite de l’Explorer est agréable, mais il peut manquer d’agilité dans les environnements urbains serrés. C’est sur les longues distances qu’il brille, offrant un confort optimal pour les trajets familiaux.

Consommation du Ford Explorer 2025 – 7,0/10

Le Ford Explorer 2025 affiche des cotes de consommations de carburant correctes pour un VUS de sa catégorie. Le modèle à quatre cylindres propose une consommation d’environ 12 litres/100 km. La version V6, plus puissante, voit la sienne tourner autour de 13 à 14 litres aux 100 km. En somme, bien que compétitif, l’Explorer n’est pas le plus économe, surtout comparé à certains de ses rivaux hybrides. Un modèle que Ford devrait songer à ramener d’ailleurs.

Ford Explorer 2025, hayon, feux | Photo : Ford

Le mot de la fin

Le Ford Explorer 2025 marque une étape vers plus de modernité avec des améliorations technologiques notables et un confort accru. Si ses performances restent solides, l’Explorer doit encore rivaliser avec des modèles plus récents et raffinés dans un segment ultra-compétitif. Et il faudra aussi faire la preuve que la fiabilité sera au rendez-vous.

Les concurrents du Ford Explorer 2025

- Hyundai Palisade

- Jeep Grand Cherokee L

- Kia Telluride

- Lincoln Aviator

- Toyota Grand Highlander