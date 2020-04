La division canadienne de Ford a annoncé avoir amorcé la production de 100 000 écrans faciaux à Windsor, en Ontario, afin de venir en aide au personnel médical et aux premiers répondants à travers le pays, le tout dans le cadre de la lutte de tous les instants contre le coronavirus.

La firme à l’ovale bleu a déclaré via un communiqué cette semaine qu’elle travaille en étroite collaboration avec les gouvernements ontarien et fédéral pour distribuer les écrans faciaux à travers la province, de même que dans tout le Canada. Les livraisons devraient commencer cette semaine.

« Ford du Canada possède un long historique de soutien aux communautés dans le besoin à travers le pays, a déclaré. En réaménageant nos installations de production à Windsor pour répondre à la demande urgente de masques faciaux, nous pouvons contribuer à protéger la vie de nos héroïques professionnels de la santé et des premiers répondants qui continuent à traiter les plus vulnérables parmi nous ». - Dean Stoneley, président et directeur général de Ford du Canada

Selon un porte-parole de Ford, les 100 000 premiers écrans faciaux seront fabriqués à l’usine Windsor Engine qui produit normalement des moteurs V10 de 6,8 litres.

Photo : Twitter John D'Agnolo, président de locale 200 d'Unifor

Ni Ford ni le syndicat n’a mentionné combien d’employés allaient être mobilisés pour fabriquer les écrans.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers nos membres de Ford à Windsor pour avoir rendu un service formidable à leur communauté et à leur pays pendant cette urgence nationale. Je félicite Ford de travailler avec Unifor pour garantir la mise en place de protocoles stricts en matière de santé et de sécurité qui permettront à nos membres de fabriquer des fournitures médicales dont ils ont grandement besoin et de rentrer chez eux en toute sécurité. » - Jerry Dias, président d’Unifor

Le constructeur automobile a déclaré que, sur les conseils du gouvernement et des responsables de la santé, Unifor et Ford Canada resteraient en communication permanente, sur le plan national et dans les usines afin de s’assurer que toutes les mesures de sécurité et les précautions sont prises pour aider à protéger les travailleurs et leurs familles.