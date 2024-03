• Le fourgon Ford E-Transit 2024 va offrir plus d’autonomie et une recharge plus rapide.

On a peu l’occasion de vous rapporter ce qui se passe dans l’univers des fourgons de livraison, mais il ne faudrait jamais oublier l’importance de ce segment pour quantité d’entreprises.

Et avec l’arrivée de solutions électriques sur le marché, c’est d’autant plus intéressant pour toutes les compagnies qui effectuent la transition, car puisque les modèles passent leur temps sur la route, les économies en carburant sont substantielles.

Le marché est bien garni dans cette catégorie avec une version électrique du Ram ProMaster, du Mercedes-Benz Sprinter, ainsi que du modèle E-Transit chez Ford.

Ford bonifie l’offre avec son modèle pour 2024 avec une augmentation de son autonomie, ainsi qu’une meilleure capacité de recharge.

Des recharges plus rapides pour un véhicule appelé à être fréquemment sur la route, ça représente des économies pour les gestionnaires.

Ford E-Transit 2024, avant Photo : Ford

L’autonomie

Ford annonce que la version 2024 de son E-Transit (toit bas plutôt que régulier ou surélevé) sera en mesure de franchir 254 km. Cela représente une augmentation de 26 % par rapport au modèle 2023 (qui offrait 203 km). Pour les versions à toit surélevé, le gain est de 32 %.

Dans son communiqué, Ford ne mentionne pas l’autonomie de cette variante. Elle était de 180 km l’année dernière. En ajoutant 32 %, ça la fait passer à 237 km.

Ça reste nébuleux concernant les variantes à toit moyen. Elles offraient 187 km l’an dernier. En imaginant un gain d’environ 30 %, ça les amène à 244 km, environ.

Chose certaine, le gain est intéressant pour les utilisateurs, peu importe la hauteur du toit.

La puissance demeure la même à 266 chevaux et 317 lb-pi de couple.

Ford E-Transit 2024, au chargement Photo : Ford

La recharge

Ford promet des temps plus rapides avec un chargeur double intégré. La puissance passe à 176 kW, ce qui fait qu’il sera possible de récupérer 107 km en seulement 15 min sur une borne ultra rapide (toit bas). C’est 49 % plus rapide qu’en 2023. Pour passer de 0 % à 100 % d’énergie, il faudra compter 6 h 11 min, un gain de 22 %.

Le Ford E-Transit est livrable de différentes façons, que ce soit avec deux longueurs, trois hauteurs de toit, trois styles de carrosserie, offrant au passage un maximum de 13 790 litres de volume de chargement.

Les modèles 2024 pourront être commandés ce printemps et les premières livraisons auront lieu au courant de l’été.

Une ambulance Ford E-Transit 2024 Photo : Ford

Le Ford E-Transit 2024, en véhicule de location Photo : Ford