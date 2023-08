Ford doit procéder au rappel de 38 695 VUS Escape 2023 et camions Super Duty 2023 en raison d’un problème avec l’écran qui est situé au tableau de bord, devant le conducteur. Ce dernier, qui propose un affichage de type numérique, peut s’éteindre, privant ainsi la personne en contrôle du véhicule d’informations importantes sur sa conduite, dont la vitesse, le niveau du réservoir d’essence, etc.

Selon le rapport concernant le rappel, la compagnie indique qu’un panneau qui ne fonctionne pas peut augmenter le risque d’accident (en raison des informations manquantes). Aussi, si son écran ne fonctionne pas au tableau de bord, un véhicule est alors jugé non conforme aux yeux des différentes législations.

Ford Escape ST-Line 2023 rouge Photo : Ford

Le problème est attribuable à une connexion électrique défectueuse. Plus précisément, un joint mal soudé peut faire en sorte que les écrans d’affichage de ces véhicules peuvent s’éteindre. Les concessionnaires Ford remplaceront gratuitement les blocs d’instruments.

Selon les documents fournis par Ford à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, il y a eu 84 réclamations de garantie concernant le problème. Bonne nouvelle, aucun accident ou blessure liés à ce pépin n’ont été signalés.

Pour ce qui est des modèles rappelés, il s’agit des VUS Escape fabriqués entre le 12 novembre 2022 et le 16 juin 2023, ainsi que des camionnettes Super Duty F-250, F-350, F-450 et F-550 fabriqués entre le 19 janvier et le 31 mai 2023.

Nous avons contacté Ford Canada afin de savoir si le rappel touchait les modèles canadiens. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsque la réponse nous aura été transmise.