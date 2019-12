Un ensemble FX4 est ajouté au Ford Expedition

Les VUS pleine grandeur, surtout aux États-Unis, demeurent une affaire de gros sous. Du lot, le Ford Expedition est un des joueurs majeurs et pour la prochaine année, Ford s’assure de le rendre plus attrayant pour les amateurs avec une nouvelle variante, la FX4.

Cette dernière va offrir plus de capacités hors route, mais aussi plus de raffinement à l’intérieur.

Pour ce qui est du premier aspect, on retrouve avec cette nouvelle mouture des jantes de 18 pouces qui portent des pneus de 32 pouces. Des amortisseurs spécialement conçus pour la conduite hors route sont aussi de la partie, tout comme des plaques de protection qui ont pour objectif de protéger les éléments les plus fragiles que l’on retrouve sous la carrosserie. En tout, on en dénombre sept ! À l’avant, le becquet est plus court, question d’améliorer l’angle d’approche à l’attaque de terrains accidentés. Enfin, des marchepieds au fini chromé et doté de formes angulaires complètent les changements esthétiques.

Sous le capot, on retrouve toujours le moteur V6 de 3,5 litres, un bloc qui propose 375 chevaux. Il est jumelé à une transmission automatique à 10 rapports et à une boîte de transfert à deux vitesses à contrôle électronique. L’ensemble FX4 ajoute un différentiel arrière à glissement limité (électroniquement) avec ratio de 3.73 : 1, ainsi qu’un radiateur plus performant.

À l’intérieur, l’ensemble porte des cuirs dotés de surpiqûres, ainsi que des boiseries avec la version Limited. Des tapis de caoutchouc additionnels sont présents à l’avant et à l’arrière pour assurer une meilleure protection contre les saletés. La suite de sécurité Co-Pilot360 de Ford est livrée de série, tout comme un système de caméra à 360 degrés qui permet d’avoir un portrait complet sur l’environnement immédiat du véhicule.

Le groupe FX4 sera livrable avec les deux configurations du modèle, soit avec empattement régulier ou allongé, soit les modèles Max.