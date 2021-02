Problème de batteries pour certains Ford F-150 2021 ?

Des camionnettes Ford F-150 2021 neuves livrées à des concessionnaires et à des clients se sont trouvées aux prises avec un problème particulier ; leur batterie de 12 volts se déchargeait sans raison.

C’est le Detroit Free Press qui rapporte cette nouvelle après avoir reçu des informations concernant ce problème qui survient à gauche et à droite.

Par exemple, un concessionnaire du Texas a déclaré qu’un des nouveaux modèles dans sa cour s’est retrouvé avec une batterie à plat. Il a dû utiliser son vieux Ford F-250 pour faire démarrer le nouveau F-150 et le rentrer à l’atelier. Le technicien qui a examiné le véhicule a mentionné que la batterie semblait en bon état. Elle a été chargée et le modèle est retourné dans la cour, a expliqué le dépositaire qui n’était pas autorisé à parler aux médias.

On a pu voir des propriétaires de Ford F-150 discuter de la situation sur des groupes privés en ligne afin de déterminer la cause du problème pour ensuite trouver une solution.

« Certains véhicules construits avant que nous ne commencions à les expédier aux concessionnaires ont besoin d’une mise à jour logicielle pour éviter que les batteries ne perdent leur charge », a déclaré Said Deep, porte-parole de Ford, au site Detroit Free Press. « Nos concessionnaires ont été informés la semaine dernière et des lettres seront envoyées la semaine prochaine à nos clients à ce sujet dans le cadre d’un programme de satisfaction de la clientèle. »

Photo : Ford Ford F-150 2021, avant

Ford n’a pas fourni d’autres détails sur cette situation, notamment sur la raison pour laquelle les batteries de 12 volts perdent leur énergie ou sur le nombre de véhicules suspectés d’être aux prises avec ce problème.

Quant aux propriétaires, leurs histoires sont différentes, mais similaires. Après une utilisation récente ou datant de quelques jours, ils ont la surprise de trouver leur F150 à plat.

On ne parle pas d’un problème grave et la solution n’est qu’une mise à jour logicielle, mais elle est quand même inusitée. Et elle nous montre aussi à quel point l’électronique est présente partout dans nos véhicules.

Les propriétaires de Ford F-150 ayant un problème de batterie devraient se rendre chez le concessionnaire pour une mise à jour du logiciel, a déclaré Said Deep.

Nous ne savons pas pour l’instant si certains des modèles dotés d’une batterie potentiellement défectueuse ont traversé notre frontière.