Le F-150 Lobo 2025, c’est la camionnette de performance que tout le monde attendait depuis des années. Vendu à partir de 74 590 $ avec toutes les options, le modèle Lobo souligne le retour d’une expérience de conduite plus sauvage, plus proche de l’ancienne variante SVT Lightning des années 90.

Un V8 sous le capot

Oui, le Lobo garde son V8, avec un bloc de 5,0 litres offrant 400 chevaux et 410 lb-pi de couple. Cette mécanique classique est associée d’office à la traction intégrale — désolé pour les puristes de la propulsion — et une boîte de transfert renforcée sur deux rapports.

Le F-150 Lobo n’est pas simplement une camionnette offrant une apparence unique : elle est bâtie pour le travail, avec une capacité de remorquage pouvant atteindre 7900 livres et une charge utile allant jusqu’à 1450 livres.

Un style plus bas et plus agressif

Impossible de confondre cette variante avec un F-150 classique. Cette version a été surbaissée de deux pouces et est renforcée par un ensemble de carrosserie comprenant dix pièces. La garde au sol semble encore plus réduite, tandis que la camionnette repose sur des jantes de 22 pouces peintes en noir. Celles-ci sont chaussées de pneus toutes-saisons Bridgestone Alenza 275/50, des gommes suffisantes, mais qui n’offriront pas l’adhérence des vrais pneus d’été.

Ford F-150 Lobo | Photo : Ford

Un style sinistre

Le modèle Lobo a tout d’un muscle car avec son capot bombé, ses prises d’air noires, ses logos sombres sur les ailes et son échappement noir en forme de canon. Son pare-chocs arrière lui-même est peint en noir, renforçant son allure sinistre.

La calandre, elle, est unique : elle est traversée par des éléments d’éclairage faisant le lien avec les phares — ce que l’on ne retrouve pas sur le F-150 de l’entrepreneur du coin.

Ford F-150 Lobo | Photo : Ford

Un habitacle raffiné et sportif

Dans l’habitacle, la variante Lobo garde une allure robuste, sans négliger le raffinement. Les sièges en tissu arborent des surpiqûres jaunes contrastantes, tandis que le couvercle de la console est revêtu de cuir et que le tableau de bord est surmonté d’une garniture à l’allure sportive.

Le conducteur se trouve devant un tableau de bord à affichage numérique et un écran multimédia de 12,0 pouces, identiques à ceux des F-150 standard, afin d’avoir toutes les données sous la main.

Cinq couleurs et une configuration unique

Le F-150 Lobo est offert en cinq coloris : Agate Black, Atlas Blue, Carbonized Gray, Oxford White et Rapid Red. Cette version appartient à l’offre STX, ce qui signifie que le Lobo est équipé d’une cabine d’équipe d’une boîte de 5,5 pieds et d’un système 4x4.

Sa production sera lancée cet automne, à l’usine de Dearborn, située au Michigan.

Ford F-150 Lobo | Photo : Ford

Ford F-150 Lobo | Photo : Ford

Ford F-150 Lobo | Photo : Ford