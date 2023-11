Ford Ranger Raptor 2024 : plus de détails

• Ford fournit plus de détails sur le Ranger Raptor 2024.

Après des mois, voire des années de spéculations et d’attente, l’Amérique du Nord aura droit à une version Raptor de la camionnette Ranger en 2024. Ford a levé le voile ce matin sur les détails entourant le modèle.

Celui-ci reprend bien sûr la recette qui a fait la réputation de la déclinaison Raptor du F-150, mais il faut savoir que Ford commercialise un Ranger Raptor depuis 2019 à l’intérieur de quelques marchés, dont le Brésil et l’Australie où le produit a connu un succès fou.

Mis à part quelques exceptions, le constructeur n’a pas proposé le Ranger Raptor là où le plus gros F-150 Raptor était vendu. Cela s’est avéré une erreur chez nous, car le modèle aurait pu offrir une solution de rechange au Chevrolet Colorado ZR2.

On répare ce faux pas avec l’introduction de la variante pour 2024, elle qui a fait ses débuts l’an dernier en Australie avec la génération actuelle du Ranger.

Le nouveau Ford Ranger Raptor 2024 Photo : Ford

Les bases

Le Ranger Raptor profite évidemment du châssis de la version régulière, mais avec quantité de pièces renforcée, comme les longerons du cadre et les tours d’amortisseurs avant, les supports d’amortisseurs arrière et les points d’ancrage de la suspension, afin de rendre le véhicule plus compétent en conduite tout-terrain.

Bien sûr, esthétiquement, tous les éléments qui ajoutent à l’aspect robustesse du modèle sont présents, que ce soit les immenses lettres FORD à la grille, les pare-chocs en acier dotés de crochets de remorquage, des passages d’ailes élargies, ou encore des roues BF Goodrich de 33 pouces montés sur des jantes de 17 pouces. Des plaques de protection sont aussi présentes sous le véhicule.

Les amortisseurs Fox du Ford Ranger Raptor 2024 Photo : Ford

La suspension

Le cœur de chaque Raptor, c’est la suspension. Elle est spécialement conçue pour ce modèle et elle inclut des bras de commande supérieurs et inférieurs faits d’aluminium léger. Quant à la suspension arrière, elle offre un important débattement avec une tringlerie Watts et des bras oscillants pour assurer un contrôle et un niveau de confiance accrus en conditions hors route.

Peut-être tout aussi importants sont les progrès réalisés avec les amortisseurs pour cette génération de Raptor. On parle d’unités monotubes de marque Fox avec un diamètre de 2,5 pouces et une dérivation interne. Ils offrent un amortissement variable et électroniquement contrôlé de la compression. C’est ce que Fox appelle « Live Valve ». On retrouve une chambre supplémentaire au bas de l’amortisseur, logée perpendiculairement et d’où sortent quelques fils. Il s’agit d’une méthode supplémentaire de contrôle du flux d’huile à l’intérieur de l’amortisseur, la valve s’ouvrant et se fermant pour réduire ou augmenter l’amortissement de la compression.

À l’usage, ça se traduit par des amortisseurs hyper réactifs qui s’adaptent très rapidement au type de terrain rencontré, augmentant du coup les capacités du modèle.

Ford Ranger Raptor 2024, de profil Photo : Ford

Au volant

Nous n’avons bien sûr pas encore conduit le Ranger Raptor, mais au volant, on va pouvoir profiter de modes de conduite qui vont jouer sur le réglage du moteur, de la transmission, des freins ABS, de l’antipatinage, de la direction et de la réponse de l’accélérateur. L’affichage intérieur sera aussi différent d’un mode à l’autre, question de refléter le réglage sélectionné.

Il sera aussi possible de régler le système d’échappement à soupapes actives selon la situation. Les options « silencieux », « normal », « sport » et « Baja » sont au menu. Le Ranger Raptor est également doté du système Trail Control. Celui-ci permet au conducteur de se frayer un chemin en zones étroites alors que le véhicule gère l’accélérateur et les freins.

L'avant de Ford Ranger Raptor 2024 Photo : Ford

Le moteur du Ford Ranger Raptor 2024

Sous le capot, Ford fait confiance à un V6 EcoBoost de 3,0 litres dont les réglages sont signés par Ford Performance. La puissance est impressionnante à 405 chevaux et 430 lb-ft de couple.

Les clients intéressés vont pouvoir réserver un exemplaire à compter du mois prochain. Le véhicule est attendu en concession au cours du premier trimestre de 2024. Le camion Ranger 2024 sera proposé à partir de 41 255 $ au Canada, le Ranger Raptor à partir de 77 805 $ (plus 2 095 $ de frais).