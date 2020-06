Le Ford F-150 2021 sera dévoilé le 25 juin prochain

N’eût été la pandémie reliée au coronavirus, la présentation de la 14e génération du Ford F-150 aurait déjà eu lieu. En fait, elle était prévue pour la fin d’avril. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps alors que la compagnie a finalement arrêté une date, soit celle du 25 juin.

On ne s’attendait pas un de très long retard non plus, car comme nous vous l’avions déjà rapporté, les annonces repoussant la production avaient fait état de quelques semaines seulement. Idem pour le moment où il devenait possible pour les consommateurs de réserver un exemplaire.

Quant à la présentation du 25 juin, signe des temps, ce sera une affaire virtuelle, comme nous l’a appris le gazouillis d’un porte-parole de l’entreprise vendredi dernier.

Pour ce qui est de cette nouvelle mouture, on ne s’attend pas à une révolution majeure. Disons qu’on assistera davantage à une évolution du modèle. En fait, la révolution avec cette génération, elle va survenir avec les débuts de la version tout électrique d’ici un an ou deux.

Entretemps, on aura bien sûr droit à une mise à niveau technologique et en matière de sécurité, de même qu’à une panoplie de mécaniques, comme c’est toujours le cas avec ce véhicule. Une variante hybride sera également de la partie, elle qui fera le pont en attendant la déclinaison entièrement électrifiée.

Après les débuts du F-150 2021 à la fin du mois, la production devrait démarrer en octobre dans l’usine de camions de Ford à Dearborn, au Michigan.

Nous vous reviendrons bien sûr avec les détails du nouveau modèle qui sera présenté en fin de journée le 25 juin.

