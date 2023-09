• Ford profite du Salon de Détroit pour présenter une version mise à jour de sa camionnette F-150.

Détroit, Michigan - Lorsque Ford touche à sa camionnette F-150, c’est toujours une grosse nouvelle. On peut le comprendre, c’est après tout le modèle qui est le plus vendu en Amérique du Nord, et ce, depuis des lunes.

La génération actuelle a été introduite pour l’année 2021. Trois petites années plus tard, la firme à l’ovale bleu annonce déjà une série de mises à niveau, tant du côté de la dotation que du style. Pour demeurer devant, ce genre d’ajustements fréquents est nécessaire.

Pour l’occasion, nous avons fait un petit détour du côté de Détroit afin d’assister, en avant-première, à la présentation de ce F-150 revu pour 2024.

Le Ford F-150 2024, trois quarts avant Photo : D.Rufiange

Design et conception

Avec une mise à jour, on a toujours à droit à des changements esthétiques. C’est le cas cette fois, mais on va aussi un peu plus loin avec l’ajout de nouveautés sur le plan conceptuel.

Comme ce nouveau hayon, nommé Pro Access, offert en option. Depuis que GMC a lancé son hayon multifonction, on a vu Ram y aller d’une approche bien à elle, et même Ford en venir à proposer des réglettes intégrées et des surfaces facilitant le travail sur la partie intérieure.

Là, on va un peu plus loin avec la possibilité d’ouvrir ce dernier de façon latérale. Attention, toutefois, on ne parle pas d’une ouverture complète, mais bien d’une portion découpée au centre du hayon. Comme le montrent bien nos photos, on a simplement intégré une portière à l’intérieur de l’ensemble, permettant ainsi d’avoir un accès facile à la caisse. Et pour éviter de voir la portière battre au vent (et se cogner contre tout ce qui serait dans les parages), trois coches d’arrêts ont été pensées dans le design. Ainsi, elle peut s’ouvrir et rester stable à 37, 70 ou 100 degrés. Bien sûr, il est toujours possible d’abaisser le hayon de façon conventionnelle.

Des séparateurs peuvent aussi être ajoutés dans la caisse et avec le couvercle de boîte, tout est pensé pour bien s’arrimer, tellement qu’on peut se créer un petit coffre dans la partie arrière de la caisse.

Le Ford F-150 Tremor 2024, hayon, caisse Photo : D.Rufiange

Des options, et encore des options, afin d’en offrir plus aux consommateurs. C’est la nature même d’une guerre entre constructeurs, d’une lutte sans pitié où en bout de piste, le gagnant est généralement celui qui en offre plus, celui qui innove le plus.



Notez que cette caisse profite toujours des fonctionnalités du système Pro Power OnBoard qui permet le branchement d’appareils électriques. C’est une des forces de ce F-150. La capacité est à 2,0 kW à la base. Avec la variante hybride, on parle de 2,4 kW, avec la possibilité de pousser le tout à 7,2 kW.

À l’avant, on a retouché la grille et chaque variante propose ses spécificités. Ford parle d’un design « coast to coast », une façon de dire que d’un flanc à l’autre, la grille avant est intégrée à l’intérieur d’un même bloc. On a même parlé d’une influence rétro avec ce design. Quelque part, ça rappelle le traitement qui avait été réservé au modèle lorsqu’il avait été redessiné pour 1997.

Le Ford F-150 2024, avant Photo : D.Rufiange

Mécaniques du Ford F-150 2024

Sous le capot, un seul changement, soit la disparition du moteur de base, un V6 de 3,3 litres. Ce dernier est simplement remplacé, là où il était offert, par le 4-cylindres EcoBoost de 2,7 litres, un moulin que Ford décrit tout bonnement comme plus puissant et plus frugal.

Du reste, le V6 EcoBoost de 3,5 litres est toujours de la partie, tant en configuration régulière qu’en préparation hybride, sans oublier la version haute performance réservée au modèle Raptor. La variante R de cette déclinaison profite toujours de son V8 suralimenté de 5,2 litres, un engin que Ford promet le plus puissant de la catégorie. On devine donc qu’il va offrir plus que les 702 chevaux du Ram 1500 TRX.

Et oui, le valeureux V8 de 5,0 litres est toujours au menu, pour ceux qui veulent un pick-up plus traditionnel.

Comme on peut le voir, ça joue toujours à « mon père est plus fort que le tien » dans cette catégorie. C’est de bonne guerre.

Le Ford F-150 2024, écusson Tremor Photo : D.Rufiange

Les variantes du Ford F-150 2024

Au menu, on a pratiquement la même dotation que l’an dernier. L’offre s’amorce avec la proposition XL, suivie des XLT, Lariat, King Ranch, Platinum et Platinum Plus, qui vient remplacer la Limited.

On a toutefois droit à une nouvelle venue, la STX FX4, qui vient offrir une solution hors route plus abordable. Bien sûr, parlant de la chose, les modèles Tremor et Raptor sont évidemment de retour, avec plus de compétences que jamais.

Dans le cas du premier, la grande nouveauté, c’est la disponibilité d’un pare-chocs modulaire qui vient faciliter l’installation d’accessoires, dont une bande lumineuse qu’on peut lui greffer en conduite hors route. Les caméras servant les aides à la conduite du véhicule ont aussi été déplacées pour que leur fonctionnement ne soit pas altéré par l’ajout d’équipement à l’avant. Le treuil, capable de tirer des charges de 12 000 livres, peut toujours être installé par Ford à l’avant. L’équipe du Tremor travaille sur d’autres accessoires qui seront éventuellement ajoutés au catalogue.

Avec le modèle Raptor, on note l’arrivée de nouveaux amortisseurs Fox Dual Live à double valve. Ces derniers offrent en plus un contrôle au rebond, ce qui promet de garder le véhicule mieux planté et stable sur la route, lorsque la conduite devient plus agressive hors des sentiers battus, et même sur le bitume. On garantit donc plus de contrôle avec cette compression réactive à la position. Il est à noter que ces derniers sont présents lorsque les pneus de 37 pouces sont sélectionnés (plutôt que les unités de 35 pouces, livrées de série); ils sont en option avec le Raptor, de série avec le Raptor R.

Le Ford F-150 2024, section arrière Photo : D.Rufiange

Techno et sécurité

En terminant, quelques mots sur la technologie et la sécurité. À bord, tous les F-150 proposent désormais deux écrans de 12 pouces ; l’un pour le bloc d’instruments, avec graphiques et animations uniques aux F-150 et à ses particularités, ainsi qu’un autre pour le système multimédia. Ce dernier suggère de série le système Sync4.

Pour les aides à la conduite, dix fonctions sont livrées d’office, dont un système de précollision avec freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien dans la voie, ainsi que les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière. Ford ajoute aussi à son tour une alerte pour la sortie, où le conducteur sera averti si un véhicule, un cycliste ou un piéton s’apprête à passer près de lui.

Puis, ajout intéressant grâce à l’application Ford Pass, le propriétaire d’un F-150 2024 sera notifié si l’on tente de voler son véhicule alors qu’il n’est pas présent. Il sera bien sûr possible d’alerter immédiatement les autorités, mais aussi de désactiver des fonctions qui vont compliquer la vie des malfaiteurs.

Autrement, le F-150 continue d’offrir les fonctions qui ont contribué à bâtir sa réputation, soit l’aide à l’attelage, l’aide à la marche arrière en situation de remorquage, ainsi que le système de conduite semi-autonome Blue Cruise. Lui aussi profite de mises à niveau pour 2024.

Bref, on pourrait s’étendre longuement sur chacune des variantes et des fonctions du véhicule. Aucun autre type de produit à travers l’industrie ne se décline d’une aussi riche façon.

Cela dit, Ford mentionne avoir simplifié le processus de configuration d’un modèle de 90 % par rapport à 2023, sans pour autant sacrifier la qualité de l’offre. On a ajouté beaucoup d’éléments de série pour ce faire. Toutefois, au passage, certaines options populaires peuvent toujours être choisies de façon individuelle, comme le toit panoramique, le siège conducteur qui peut se transformer en lit, différents rapports de pont, ainsi que les rétroviseurs conçus pour le remorquage.

Le Ford F-150 2024 pourra être commandé dès demain et son arrivée est attendue au début de 2024 en concession.

Ford F-150 Raptor 2024 Photo : Ford