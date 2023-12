• Ford confirme la puissance de la version R de son F-150 Raptor : 702 chevaux.

Au plus récent Salon de l’auto de Détroit, présenté en septembre, Ford en profitait pour dévoiler une version grandement améliorée de sa camionnette F-150. Lors de l’événement, on a aussi eu droit aux débuts d’une version retouchée du F-150 Raptor, tant la configuration régulière que celle plus sportive que l’on reconnaît à la lettre R.

Cette dernière profite du moteur le plus puissant, soit un V8 suralimenté de 5,2 litres. Au moment de la présentation, la puissance de la mécanique demeurait à confirmer, mais on laissait entendre que le modèle serait le plus puissant de sa catégorie.

Par la bande, on nous annonçait un véhicule plus puissant que le Ram 1500 TRX, qui était alors toujours au catalogue chez Stellantis, même si son départ venait d’être annoncé pour la fin de cette année. Ce dernier affichait une puissance de 702 chevaux.

Ford F-150 Raptor R 2024, calandre, capot Photo : Ford

Ainsi, sans surprise, on apprend que le F-150 Raptor va proposer plus que cela avec 720 chevaux. L’augmentation de 20 forces par rapport à l’année dernière a été obtenue grâce à la réduction des pertes à l’admission d’air et à un étalonnage optimisé qui se traduit également par une courbe de couple plus large, explique Ford. Quant au couple, il est établi à 640 lb-ft.

On est loin du premier F-150 Raptor. Ce dernier a fait ses débuts il y a 15 ans et il proposait une cavalerie de 310 chevaux avec le moteur V8 de 5,4 litres, et de 411 étalons avec le bloc V8 de 6,2 litres qui était alors offert en option.

La version régulière du F-150 Raptor est équipée d’un V6 EcoBoost de 3,5 litres, un bloc qui propose quand même 450 chevaux.

Ford F-150 Raptor R 2024, de profil Photo : Ford