Ford Canada dévoile les prix de son F-150 2024

• Ford Canada a dévoilé la liste de prix pour sa camionnette F-150 2024.

Il y a quelques jours, nous étions du côté de Détroit pour assister à la présentation du F-150 2024. On ne parle pas d’une nouvelle génération, mais plutôt d’un modèle qui a subi une mise à jour importante, ponctuée de nouvelles fonctionnalités.

Avec ce genre de changement, il faut toujours s’attendre à des ajustements de prix. Ford Canada a rapidement publié la liste de prix des différentes versions de son F-150 pour 2024.

Ce qui frappe, c’est que le prix de base est à la porte des 50 000 $, alors qu’au sommet de la hiérarchie, la facture dépasse les 100 000 $ pour une version Raptor. Entre les deux, du choix à revendre, pour tous les goûts et pour tous les budgets.

Voici donc cette liste de prix pour l’année 2024.

Cabine régulière

F-150 XL (4x2) 49 655 $

F-150 XL (4x4) 54 155 $

Cabine double

F-150 XL (4x2) 55 850 $

F-150 XL (4x4) 60 350 $

F-150 STX (4x2) 58 260 $

F-150 STX (4x4) 62 670 $

F-150 XLT (4x2) 60 895 $

F-150 XLT (4x4) 65 395 $

Cabine d’équipe

F-150 XL (4x2) 59 030 $

F-150 XL (4x4) 62 180 $

F-150 STX (4x2) 61 440 $

F-150 STX (4x4) 64 590 $

F-150 XLT (4x2) 64 075 $

F-150 XLT (4x4) 67 225 $

F-150 Tremor (4x4) 75 980 $

F-150 Lariat (4x4) 80 495 $

F-150 King Ranch (4x4) 91 940 $

F-150 Platinum (4x4) 100 740 $

F-150 Raptor (4x4) 106 500 $

Différents groups d’options viennent gonfler les factures, comme l’ensemble Plus pour la version Platinum (7150 $), les groupes 402A et 502A pour les modèles Tremor et Lariat (11 015 $ et 3955 $).

Pour un Raptor R, ajoutez 41 680 $ à la note de 106 500 $.