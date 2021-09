La camionnette F-150, on ne vous apprend rien, est le véhicule le plus important de la famille Ford. Il va sans dire, sa version tout électrique, Lightning, est aussi appelée à prendre une place très importante dans l’échiquier.

Déjà, la compagnie a annoncé qu’elle allait doubler la capacité de production de la première salve, prévue initialement à 40 000 unités. En tout, 150 000 réservations ont été effectuées. Clairement, on n’aura pas de difficultés à atteindre l’objectif initial, soit 10 % des ventes du F-150 pour la version Lightning.

Maintenant, Ford se tourne vers l’avenir et annonce des investissements majeurs pour assurer la suite de ce modèle et de tous les autres produits électriques qu’elle a dans le collimateur.

Hier, la compagnie a annoncé qu’elle allait, en collaboration avec la société énergétique SK Innovation, investir 11,4 milliards de dollars dans son avenir électrique, notamment en construisant une nouvelle usine pour produire la prochaine génération de modèles électriques de la Série F. Du lot, 7 milliards proviendront des coffres de Ford.

Photo : Ford Blue Oval City

Ainsi, les futurs produits électriques de la Série F verront le jour à Blue Oval City, un complexe de 5,6 milliards qui va être construit sur un terrain de 3600 acres à Stanton, près de Memphis, au Tennessee. Selon Ford, Blue Oval City va donner vie à « une gamme élargie de véhicules électriques de la Série F », ce qui laisse entendre que d’autres modèles de la gamme, peut-être des versions Super Duty, auront doit à l’approche électrique d’ici à ce que l’usine soit opérationnelle en 2025.

L’endroit va aussi comprendre une usine de batteries qui sera érigée en collaboration avec SK Innovation, des installations pour les fournisseurs importants et d’autres pour le recyclage. La nouvelle usine devrait employer 6000 nouvelles personnes et elle est conçue pour être neutre en carbone, minimiser les déchets et ne pas prélever d’eau douce pour les processus de fabrication en traitant et en recyclant celle présente sur place. Ford travaillera également avec le groupe Redwood Materials sur le recyclage des batteries une fois qu’elles auront atteint leur fin de vie.

Mais ce n’est pas tout. Ford va également construire, toujours en partenariat avec SK Innovation, un complexe de fabrication de batteries. Ce dernier va voir le jour à Glendale, au Kentucky, sur un terrain de 1500 acres, le tout au coût de 5,8 milliards. Il va prendre le nom de BlueOvalSK Battery Park. Les deux usines du site assembleront des batteries pour la prochaine génération de véhicules électriques de Ford et de Lincoln, ce qui va cette fois créer 5000 emplois. La première usine va ouvrir en 2025 alors que la seconde va commencer à produire l’année suivante.

Ford investit également 525 millions de dollars à travers les États-Unis (sur cinq ans) pour former la prochaine génération de techniciens automobiles spécialisés pour les véhicules électriques connectés.

Photo : Ford Blue Oval City, fig. 2