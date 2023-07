Ford Canada a annoncé des baisses de prix importantes pour sa camionnette électrique F-150 Lightning. En tout, la réduction peut atteindre 15 000 $. La compagnie affirme que le tout est possible en raison d’une réduction du coût des matières premières et des améliorations qu’elle a apportées à son processus de production, mais il faut tenir compte d’une autre réalité.

En effet, la semaine dernière, on apprenait que plusieurs concessionnaires Ford se plaignaient maintenant d’un surplus de véhicules électriques, car les acheteurs étaient moins au rendez-vous. Or, une des façons de les attirer, c’est par des baisses de prix. On a vu Tesla faire la même chose depuis quelques mois avec plusieurs de ses produits.

Concernant la production du modèle, Ford a temporairement fermé son usine Rouge au Michigan, où la camionnette est fabriquée, afin d’y apporter des améliorations. Ces dernières vont permettre à la compagnie de tripler la production annuelle de l’usine, qui devrait atteindre 150 000 unités à partir de l’automne.

C’est bien, mais les acheteurs devront être au rendez-vous.

Le Ford F-150 Lightning Photo : Ford

Les nouveaux prix du Ford F-150 Lightning 2023

La facture pour la version de base Pro passe de 74 000 $ à 59 000 $. Dans le cas de la variante XLT à autonomie standard, le prix fond de 10 000 $ pour atteindre 69 000 $. Avec l’autonomie prolongée, il passe à 85 000 $.

Dans le cas de la version Lariat, on a des baisses de 10 000 $ et 9000 $, respectivement, pour les modèles à autonomie régulière et prolongée (80 000 $ et 99 600 $).

Avec la déclinaison haut de gamme Platinum à autonomie prolongée, la facture passe de 121 000 $ à 115 000 $.

Il est quand même étonnant de voir que les plus importantes baisses de prix concernent les modèles d’entrée de gamme. Ça veut dire une chose ; on a besoin d’écouler des modèles.

Les clients peuvent commander le modèle dès maintenant et Ford précise que les concessionnaires ont des exemplaires en stock.