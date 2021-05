Ford présente son F-150 Lightning 2022. Le camion électrique devrait se pointer au printemps de 2022.

Ça y est ! Après des années d’attentes, la version électrique du Ford F-150 a enfin été présentée par Ford. Baptisée Lightning, un nom qui a déjà servi la gamme il y a près de 30 ans, la nouvelle variante promet de révolutionner le monde de la camionnette avec quantité d’innovations qui vont assurément faire école.

En fait, Ford fait ce qu’elle a toujours fait avec son F-150 ; s’arranger pour demeurer en avant en offrant le nécessaire. Et bien plus. Vous allez rapidement le constater, le F-150 Lightning est doté de caractéristiques aussi innovantes qu’étonnantes. Si les camionnettes actuelles sont passées de simples outils de travail à véhicules familiaux, le pickup de demain va devenir encore plus si l’on se fie à ce que F-150 électrique va autoriser.

Allez, faisons le tour ensemble.

Esthétiquement, comme vous pouvez le voir, le lien familial est conservé, mais l’avant présente quantité de distinction. Il y a cet éclairage qui ceinture la grille pour une présence immanquable, mais aussi ce découpage qui fait que lorsqu’on soulève le coffre, la calandre suit afin de nous offrir un seuil de chargement acceptable.

Et parlons-en de la grille. Son design est bien sûr complètement différent puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer de l’air au moteur.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford F-150 Lightning 2022, profil

Versions

On va retrouver essentiellement quatre versions du modèle. Outre une variante dite commerciale, les niveaux de finition XLT, Lariat et Platinum vont aussi se côtoyer dans le catalogue. Le modèle va se pointer au printemps de 2022. Pour ce qui est de la carrosserie, on parle pour l’instant d’une cabine d’équipe (Super Crew) adjointe à une boîte de 5,5 pieds. Selon la demande, on devine que d’autres configurations pourraient éventuellement voir le jour.

À propos des configurations, il y aura quelques possibilités. D’abord, une architecture à deux moteurs sert toutes les versions qui offrent, du coup, la motricité aux quatre roues. Il y aura cependant deux possibilités ; une batterie standard offrant l’autonomie régulière, soit 370 kilomètres, ou encore une batterie à rendement prolongé bonne pour 483 kilomètres. La première est de série avec les modèles XLT et Lariat alors que la deuxième est l’affaire de la version Platinum. Notez que la batterie longue durée peut être choisie en option avec les deux autres modèles.

Pour ce qui est des capacités, c’est plutôt intéressant avec 426 et 563 chevaux, respectivement. Le couple, quant à lui, est fixe à 775 livres-pieds. Des temps vraiment intéressants sont annoncés au 0-100 km/h, soit environ 4,5 secondes avec le modèle le plus puissant. Et pour le travail, on fait état d’une possibilité de 2000 livres pour la charge utile avec le modèle standard (1800 avec le Long Range). Pour le remorquage, il est à 7700 livres avec la version régulière et peut atteindre 10 000 livres avec le modèle Long Range et l’ensemble de remorquage Max.

Photo : Ford Le Ford F-150 Lightning 2022 (XLT, Lariat et Platinum)

La structure

Le Ford F-150 Lightning profite d’un nouveau cadre que Ford décrit comme celui proposant l’acier le plus solide jamais intégré à un F-150. et également d’une nouvelle suspension arrière à roues indépendantes. Ford promet un confort accru.

Sous le véhicule, on retrouve des plaques de protection stratégiques. Bien sûr, elles protégeront en excursions hors route, mais elles agiront surtout de bouclier aux composantes du véhicule, dont la batterie qui repose dans un boîtier imperméable. Et si les écarts de chaleur vous inquiètent, Ford assure que son F-150 Lightning été testé dans les pires conditions, que ce soit sous d’incroyables froids sibériens ou des chaleurs extrêmes.

Fait intéressant pour clore aussi avec les capacités physiques, le modèle est équipé de balances intégrées qui utilisent les capteurs du véhicule pour estimer la charge utile qui est transportée. Le tout est relié à la fonction d’autonomie du véhicule afin que le conducteur puisse connaître l’autonomie réelle dont il dispose selon le poids qu’il transporte.

Là, on commence à jaser. Et voilà qui va rassurer tous ceux qui craignent voir l’autonomie fondre comme neige au soleil avec des charges à traîner.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning 2022, profil

Une centrale électrique

On a déjà eu un aperçu de ce qui pouvait être possible avec la version hybride du F-150, c’est-à-dire la capacité qu’a soudainement le véhicule de se transformer en source d’énergie. Avec le groupe Pro Power Onboard, on peut brancher ses outils sur le chantier pour exécuter ses tâches. On a même vu des F-150 alimenter des maisons pendant la vague de froid qui a frappé au Texas plus tôt cette année, alors que les pannes de courant étaient généralisées.

Bien sûr, la version électrique du modèle pourra faire tout cela, mais aussi bien plus. Concrètement, et il faut le dire, c’est impressionnant, le F-150 Lightning sera en mesure d’alimenter une maison pendant trois jours advenant une panne prolongée. Et si on ne se sert que des biens essentiels, Ford parle de neuf jours.

Mais il y a mieux. Ford introduira un peu plus tard un programme d’alimentation électrique intelligente. Qu’est-ce que ça mange ? Par exemple, si vous souscrivez à un programme qui fait que vous payez plus cher votre électricité aux heures de pointe et, inversement, profitez de meilleurs tarifs en dehors des heures d’achalandage, vous pourrez vous servir de la batterie de votre pick-up électrique pour alimenter votre maison pendant ces périodes où l’électricité vous est vendue plus cher. Puis, la nuit venue, vous pourrez recharger votre véhicule à des tarifs préférentiels.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning 2022, écran principale

Photo : Ford Ford F-150 Lightning 2022, au chargement

C’est ce que j’appelle un éclair de génie. En fait, je ne l’avais pas vu venir celle-là. Une excellente idée qui va faire des petits et qui, d’ici un certain nombre d’années, va peut-être changer bien des choses dans nos habitudes. À suivre.

Et pour conclure avec ce que pourra faire ce véhicule en matière d’alimentation, Ford parle d’une puissance de 9,6 kW à votre disposition ; 2,4 kW dans le coffre avant sous forme de quatre prises électriques, puis 7,2 kW dans la caisse, encore une fois sous différentes formes (quatre prises de 120V, une de 240V). On retrouve aussi deux prises de 120V dans la cabine.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning 2022, intérieur

Autres caractéristiques

Quantité d’autres caractéristiques vont faire partie de l’offre avec ce F-150 Lightning. On pourrait s’étendre encore longtemps là-dessus, mais question d’alléger le présent texte, les quelques points de formes suivants vont vous donner une idée de ce que nous réserve ce véhicule. Nous aurons, assurément, l’occasion d’en reparler abondamment.

• Une fonction de conduite autonome sera de la partie. Nommée Blue Cruise, elle va permettre de se laisser conduire sur 160 000 km d’autoroutes, tant aux États-Unis qu’au Canada. D’autres portions de route seront éventuellement ajoutées. Impossible de ne pas penser ici au système Super Cruise de GM et ses quelque 230 000 km.

• À bord, sur certaines versions, on va retrouver le plus grand écran multimédia de la catégorie à 15,5 pouces.

• L’application Ford Pass va s’avérer utile pour repérer les bornes de recharges.

• Le coffre avant propose 400 litres de volume de chargement et peut recevoir jusqu’à 400 livres de matériel. Outre ses quatre prises de courant, il va aussi nous donner accès à deux ports USB.

• Sur certaines versions, le système Sync 4A va plus loin avec un système de commandes vocales plus naturelles, ainsi que la navigation via le nuage. Les accès aux applications Apple CarPlay, Android Auto, ainsi qu’Amazon Alexa sont bien sûr de la partie.

• Le conducteur pourra profiter d’un écran à affichage numérique devant lui. D’une dimension de 12 pouces, il va lui proposer l’information qu’il souhaite retrouver à cet endroit, y compris bien sûr les détails concernant son autonomie.

• La version XLT va lancer le débat à 68 000 $, avant les taxes et les frais. La variante commerciale va se vendre 10 000 $ de moins.

• Les mises à jour logicielles via les ondes vont devenir monnaie courante avec ce F-150 Lightning. On parlera de l’application Ford Power-up.

• Le véhicule va être construit dans une nouvelle usine située sur le complexe Rouge de Ford, au Michigan.

• Des 22 milliards investis par la compagnie dans son programme d’électrification, le F-150 Lightning en est un pilier.

• Sur une borne de recharge très rapide, il sera possible de récupérer 48 km d’autonomie à l’heure. Il sera possible de faire passer la capacité de 15 % à 80 % en 41 minutes sur un chargeur de 150 kW.