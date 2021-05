Ford forcée de réduire le rythme de production de son F-150

Voulez-vous avoir une idée du sérieux de la crise des puces électroniques ? Ce qui se produit du côté de Ford est patent. En effet, pour qu’un constructeur décide de ralentir la production de son modèle le plus vendu, et le plus payant, c’est qu’il est forcé de le faire.

Ainsi, on apprenait ces derniers jours que la compagnie allait temporairement réduire la production de son modèle le plus vendu en Amérique du Nord à son usine de camions de Dearborn, au Michigan. Cette dernière verra sa cadence passer de trois équipes de travail à une seule lors de la semaine du 24 mai, le tout en raison de l’aggravation de la pénurie de puces. L’autre usine où est fabriqué le F-150, celle de Kansas City, sera complètement à l’arrêt cette semaine-là.

De plus, Ford va cesser les activités à son usine de Louisville, là où sont assemblés les VUS Escape (Ford) et Corsair (Lincoln), toujours lors de la semaine du 24 mai.

Le constructeur s’attend à ce que les prochains mois soient les plus difficiles depuis le début de la crise. Il anticipe des pertes totalisant 2,5 milliards et croit qu’il va produire 1,1 million d’unités de moins cette année. Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a déclaré qu’il s’agissait du « plus grand choc d’approvisionnement » qu’il ait connu. Les concessionnaires se battent pour remplir leurs cours alors que les stocks diminuent.

Et tout temps d’arrêt pour le F-150 est particulièrement douloureux. Comme on le mentionnait, c’est le modèle le plus vendu de la marque. Des études ont montré que le nom F-150 génère à lui seul plus de revenus que des grandes entreprises comme McDonald’s, Nike, Coca-Cola, Visa et Netflix, selon ce que nous confie le magazine Automotive News.

Ironiquement, cette pause dans la production du F-150 survient au même moment où l’entreprise s’apprête à présenter la version électrique du modèle, le F-150 Lightning. Nous allons vous revenir cette semaine avec tous les détails concernant cette dernière.

