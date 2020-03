Êtes-vous propriétaires d’une vieille Ford Mustang ? Si oui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. En effet, Ford a annoncé qu’elle était pour offrir des réimpressions de certains de ses anciens autocollants de vitres. Oui, on parle bien de ces feuilles qui offrent la description du modèle offert avec, surtout, le prix de vente original.

Pour certains collectionneurs, ces documents valent de l’or, surtout lorsque vient le temps de revendre un véhicule ou simplement de le faire évaluer. Avec un document reproduit, même si ça ne remplace pas l’original, on compte sur un élément qui est d’intérêt.

Et Ford n’a pas lésiné sur la qualité. Les réimpressions sont entièrement d’origine, jusqu’à la taille de l’autocollant et les couleurs et polices utilisées à l’époque. Présentement, ils sont offerts pour les modèles des années 1987 à 1989 seulement. Ford a déjà annoncé qu’elle était pour étendre le service à d’autres modèles.

Si la chose vous intéresse, les autocollants sont offerts sur le site web de Ford Show Parts au coût de 59,95 $ américains. Il vous suffit d’entrer le numéro d’identification de votre véhicule lors de la commande pour obtenir l’autocollant exact dont il profitait à l’époque.

Fait à noter, Ford propose des réimpressions pour tous ses véhicules datant de dix ans ou moins, mais jusqu’à présent, pour obtenir une réimpression plus ancienne, il fallait passer par un service tiers. Bien que les informations soient exactes, ces réimpressions proposées par un intermédiaire ne correspondent pas aux modèles originaux utilisés par Ford. Dans le cas des collectionneurs, l’authenticité représente tout.

