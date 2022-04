Ford Mustang Mach-E 2022 : il n’en reste qu’au Canada

Si vous souhaitez faire l’acquisition du Ford Mustang Mach-E 2022, le temps presse, car bientôt, vous devrez attendre les modèles 2023. On spécule un tantinet, mais si peu, car sur le site américain de Ford, on indique que les modèles 2022 ne sont plus disponibles.

Or, sur le site canadien de Ford, il est toujours possible de procéder. Ça ne signifiera peut-être pas une livraison sur le champ, mais au moins, vous aurez droit au prix d’un modèle 2022. Autrement, vous devrez patienter.

Ainsi, malgré les critiques entendues au lancement du modèle en raison de l’utilisation du nom Mustang, la version électrique à la sauce VUS demeure fort populaire. Oui, l’approvisionnement en produits électriques est plus limité, mais on voit des exemplaires partout sur les routes, que ce soit au Québec ou encore en Californie où je viens de passer les dernières semaines.

En mars dernier d’ailleurs, Ford fermait les carnets de commandes de trois des cinq versions du véhicule : Premium, California Route 1 et GT Performance. Les livrées Select et GT sont demeurées disponibles jusqu’à récemment.

Photo : Ford Ford Mustang Mach-E

La page du modèle sur le site Web américain de Ford y va d’un message clair : « En raison de la forte demande, le modèle de l’année en cours n’est plus disponible pour une commande au détail. Des stocks limités peuvent être trouvés chez certains concessionnaires. Contactez-le pour plus d’informations. »

Le site CarsDirect rapporte de son côté que Ford a envoyé une lettre aux concessionnaires indiquant que les augmentations de prix qui devaient prendre effet le 13 avril ont été annulées. On devrait plutôt lire reportées, car la rumeur veut que la note soit plus salée pour un Mustang Mach-E l’an prochain. Certains ont avancé des hausses de 2000 $ à 5000 $ du côté américain. Voilà pourquoi ceux qui souhaitent un modèle pourraient réaliser quelques économies en mettant la main sur une édition 2022.

Quant à l’approvisionnement, ça devrait s’améliorer au cours des mois à venir et assurément l’an prochain. Ford a promis de doubler la production de batteries et de tripler la production de Mach-E.

C’est à voir, car depuis mars 2020, plus rien ne semble tenir très longtemps. Nous allons surveiller ça de près.