• Le Ford Mustang Mach-E Rally 2024 est dévoilé.

Ford ajoute une variante hors route à la gamme Mustang Mach-E en 2024, soit la déclinaison Rally. Les puristes ont déjà de la difficulté à accepter l’utilisation du nom Mustang pour un VUS, voilà que la compagnie en rajoute avec une déclinaison pensée pour aller jouer dans la bouette.

Oui, dans la bouette, car c’est exactement en ces termes que la compagnie décrit son nouveau bébé. En fait, l’ingénieure en cheffe du Mach-E, Donna Dickson, explique comment cette version est passée d’une simple idée à la réalisation :

« Il y a tout juste un an, ce n’était qu’une idée, et ce que vous voyez aujourd’hui témoigne de la passion et de l’intense créativité de notre équipe Model e. Nous avons toujours exploré de nouvelles avenues en matière de performance, et la combinaison d’une suspension adaptée au rallye, d’un groupe motopropulseur électrique à double moteur et d’un style audacieux fait du Mustang Mach-E Rally un véhicule performant d’un genre différent qui enthousiasmera les clients à la recherche de leur prochaine aventure ». - Donna Dickson, ingénieure en cheffe du Mach-E

Le nouveau Ford Mustang Mach-E Rally 2024 Photo : Ford

Le véhicule repose sur une suspension unique qui a été rehaussée de 20 mm par rapport à celle du Mustang Mach-E GT. Il est en plus équipé de ressorts spécialement pensés pour la conduite hors route, d’amortisseurs MagneRide et de disques de frein avant de 385 mm avec étriers de marque Brembo peints en rouge.

Mécaniquement, le modèle Rally profite d’une version améliorée du groupe motopropulseur de la variante GT. La puissance est pour le moment évalué à 480 chevaux et le couple à 650 lb-pi.

Un nouveau mode de conduite « RallySport » conçu pour les performances tout-terrain sera également de la partie. Il va permettre au conducteur d’accroître le mouvement de lacet, soit l’angle auquel l’arrière pourra chasser. Une réponse plus linéaire à l’accélération sera aussi notable afin d’améliorer le niveau de contrôle du conducteur, selon Ford.

Jim Farley, le grand patron de l’entreprise, ne cache pas son enthousiasme à propos de cette version :

« Le Mustang Mach-E Rally met entre les mains de nos clients les décennies de passion de Ford pour les championnats de rallye dans le monde entier. Il introduit le nom Mustang là où il n’a jamais été auparavant, soit sur des routes de gravier et de terre. Inspiré par de véritables passionnés de conduite, il offre une expérience de conduite inédite pour le pur plaisir de conduire. »

Le Ford Mustang Mach-E Rally 2024, de profil Photo : Ford

Mis à part une palette de couleur variée, le Mach-E Rally ajoute des jantes blanches de 19 pouces de style rallye chaussées de pneus Michelin CrossClimate2. Sous le capot, les moteurs avant et arrière sont protégés et, à l’extérieur, un film de protection pour la peinture est apposé sur le revêtement des portes et les arches de roues. Des garde-boue sont aussi livrables en concession pour protéger les flancs contre la projection de roches. Un point d’ancrage et un crochet sont également intégrés à l’avant pour vous aider à vous sortir d’une situation fâcheuse, si jamais vous deviez vous aventurer un peu trop loin.

Et tout n’est pas qu’une question d’apparence avec ce modèle. Pour tester cette mouture, Ford a mis au point un nouveau parcours de rallye à son centre d’essai du Michigan. Ce dernier a été spécialement conçu par des vétérans du rallye-cross pour simuler ce à quoi le véhicule pourrait être assujetti par ses propriétaires. Les ingénieurs et les techniciens ont ensuite soumis les prototypes Mustang Mach-E Rally à des essais de durabilité sur plus de 800 km (500 miles) afin de s’assurer qu’ils étaient à la hauteur de leur conception.