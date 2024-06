• Auto123 met à l’essai le Ford Mustang Mach-E 2024.

Maintenant à sa quatrième année d’existence, le Ford Mustang Mach-E 2024 se positionne comme un fer de lance de la marque dans le segment des VUS électriques. Offrant des améliorations en matière de performance, de technologie et de design, l’édition 2024 vise à consolider la place de Ford dans un marché de plus en plus compétitif.

Ford Mustang Mach-E 2024 mis à l'éssai | Photo : K.Soltani

Ford Mustang Mach-E 2024 — quoi de neuf ?

La version 2024 du Mach-E présente plusieurs améliorations notables, telles qu’un nouveau moteur arrière (développé par Ford) qui augmente l’autonomie jusqu’à 515 km et réduit significativement le temps de recharge. Le modèle renonce à sa version GT Performance au profit d’un groupe nommé Performance Améliorée, offrant 100 livres-pieds additionnels de couple (700, plutôt que 600).

Ford ajoute aussi une nouvelle déclinaison à la gamme, la Rally.

Voir : Ford Mustang Mach-E GT 2024, premier essai : un projet évolutif

Voir : Ford Mustang Mach-E Rally 2024, premier essai : pourquoi ? Pourquoi pas

Ford Mustang Mach-E 2024, profil | Photo : K.Soltani

Design du Ford Mustang Mach-E 2024 – 8/10

À l’extérieur, le Mach-E affiche des lignes épurées et modernes, avec des jantes aérodynamiques et un nouveau groupe esthétique pour le modèle GT, renforçant ainsi son allure sportive.

L'intérieur de Ford Mustang Mach-E 2024 | Photo : K.Soltani

À l’intérieur

L’habitacle du Mach-E 2024 a été raffiné avec des matériaux de meilleure qualité et une nouvelle disposition des commandes intégrées à un écran tactile de 15,5 pouces, simplifiant l’accès aux fonctionnalités.

Volant de Ford Mustang Mach-E 2024 | Photo : K.Soltani

La technologie du Ford Mustang Mach-E 2024 – 7,5/10

Lors d’un récent voyage dans la région de Charlevoix, j’ai eu l’occasion de tester le système de conduite semi-autonome BlueCruise du Mustang Mach-E. Après l’avoir activé, je me suis rapidement aperçu de sa capacité à gérer les dépassements avec une fluidité remarquable, m’épargnant la tension habituelle des longs trajets.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’indépendance de BlueCruise vis-à-vis des routes préenregistrées, contrairement à d’autres systèmes. Sur la majorité des routes, le système fonctionnait sans faille, me permettant de me détendre tout en restant alerte. Cependant, dès que mes yeux quittaient la route, un rappel à l’ordre du système qui m’ordonnait de rester vigilant.

Une autre nouvelle fonctionnalité pour le Mach-E en 2024 est l’accès au réseau de chargeurs de Tesla, bien qu’un adaptateur soit nécessaire. Notre véhicule d’essai n’avait pas encore son adaptateur.

Ford Mustang Mach-E 2024 de couleur blanche | Photo : K.Soltani

Motorisation du Ford Mustang Mach-E 2024 – 7,5/10

Le Ford Mustang Mach-E 2024 est équipé d’une batterie à longue portée de 91 kWh, qui permet une autonomie allant jusqu’à 492 km en configuration à propulsion (RWD) et 466 km en avec une approche à quatre roues motrices (AWD).

Le modèle GT offre une puissance de 480 chevaux avec un couple de 600 lb-pi, et le groupe Performance Amélioré augmente ce couple à 700 lb-pi. Ces améliorations assurent une accélération de 0 à 97 km/h en seulement 3,6 secondes pour le modèle GT​​.

Notre modèle était la version Mach-E Premium avec la batterie à portée étendue à traction intégrale.

Aperçu de Ford Mustang Mach-E 2024 | Photo : K.Soltani

Conduite du Ford Mustang Mach-E 2024 – 8,0/10

La conduite est rehaussée par des suspensions ajustées et des freins Brembo, offrant une expérience à la fois confortable et réactive, adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances.

L’autonomie

Selon Ford, la portée estimée est de 483 km dans les meilleures conditions. Selon nos mesures, en hiver avec des températures près du point de congélation, nous avions une autonomie à froid de 465 km.

Ford Mustang Mach-E 2024, autonomie | Photo : K.Soltani

Lorsque nous avons planifié notre escapade vers Charlevoix avec le Mustang Mach-E, nous étions sûrs de pouvoir rejoindre notre destination de 364 km grâce à l’autonomie annoncée de 492 km. Un jeu d’enfant. Pourtant, après avoir entré notre destination dans le GPS, une surprise nous attendait : une recharge nécessaire à mi-parcours. Cette nouvelle a légèrement tempéré notre ardeur.

Cependant, une fois sur la route, le système de navigation du Mach-E a pris le relais avec précision. Malgré notre scepticisme initial, le GPS avait calculé un itinéraire optimisé, tenant compte de la consommation sur autoroute. Nous sommes arrivés au point de recharge avec l’estimation exacte des kilomètres restants affichée, prouvant l’efficacité des calculs du système.

Cette expérience a renforcé une leçon importante : toujours saisir ses informations de voyage dans le GPS. Ce petit geste permet au système de prendre en compte tous les paramètres nécessaires pour ajuster l’autonomie réelle et planifier les arrêts de recharge sans encombre. De toute manière, il fallait s’arrêter pour le dîner, aussi bien à l’aller qu’au retour, il a été très facile de faire coïncider aussi bien la recharge des humains que de la machine.

Design extérieur de Ford Mustang Mach-E 2024 | Photo : K.Soltani

Les prix du Ford Mustang Mach-E 2024 au Canada

- Mustang Mach-E Select 2024 – 54 190 $

- Mustang Mach-E Premium 2024 – 59 190 $

- Mustang Mach-E California Route 1 2024 – 67 190 $

- Mustang Mach-E GT Performance 2024 – 72 190 $

- Mustang Mach-E Rally 2024 – 74 995 $

Quelques-unes de vos questions concernant le Ford Mach-E 2024

Le Mach-E est-il équipé de fonctionnalités de conduite autonome ?

Oui, la technologie BlueCruise. Développée par Ford, elle permet aux conducteurs de parcourir des distances sur autoroutes sans avoir à tenir le volant. Cette fonctionnalité utilise une combinaison de caméras, de radars et d'autres capteurs pour maintenir le véhicule centrée dans sa voie et ajuster la vitesse en fonction de la circulation environnante. BlueCruise exige cependant du conducteur qu’il reste attentif à la route et qu’il soit prêt à intervenir à tout moment.

Quelle est l'autonomie de la batterie standard ?

Pour le Ford Mustang Mach-E 2024, l'autonomie varie selon le type de batterie :

Batterie standard de 72 kWh : Avec cette configuration, le Mach-E offre jusqu'à 400 km d'autonomie.

Batterie à longue portée de 91 kWh : Cette version améliore considérablement l'autonomie, permettant de parcourir jusqu'à 492 km avec une seule charge en configuration de propulsion (RWD). La version à quatre roues motrices (AWD) diminue légèrement cette portée, offrant jusqu'à 466 km d'autonomie.

Le Mach-E propose-t-il les applications Apple CarPlay et Android Auto ?

Oui, les deux fonctionnalités sont accessibles sans fil. Nous avons cependant rencontré beaucoup de problèmes avec l'utilisation de CarPlay dans notre Mach-E durant notre semaine d’essai. Ce fut le cas au niveau de la connexion, qui subissait des interruptions fréquentes. Les problèmes persistaient que nous utilisions Bluetooth ou un fil. Une petite recherche sur certains forums a révélé que certains utilisateurs ont noté que la mise à jour du logiciel du véhicule ou la réinitialisation des paramètres de CarPlay pouvait parfois résoudre ces problèmes.

Cependant, les plaintes persistent concernant la stabilité générale de CarPlay sur certains modèles de Ford​.

L'arrière de Ford Mustang Mach-E 2024 | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Notre première expérience avec le Mach-E en 2021 n'avait pas été très concluante ; une aventure ultérieure avec le modèle GT s'était soldée par l'intervention d'une dépanneuse, le véhicule refusant de démarrer. C’est avec une certaine réticence que nous avons abordé le modèle 2024.

À notre grande surprise, le test a dépassé nos attentes. Le modèle 2024 présente une finition nettement améliorée, une conduite agréable et une puissance suffisante pour un usage quotidien sans l'agressivité du modèle GT.

Il offre également un espace généreux pour quatre adultes et leurs bagages, et avec une autonomie robuste et un temps de recharge rapide – passage de 10% à 80 % de l’énergie en seulement 36 minutes, il est idéal tant pour le quotidien que pour des escapades sur la route.

De plus, la technologie BlueCruise a particulièrement impressionné durant l’essai, par son efficacité et la confiance qu'elle instaure, et ce, malgré quelques problèmes qui ont été rapportés récemment. Le système qui promet de s'améliorer encore positionne ainsi Ford comme un acteur majeur dans le domaine des systèmes de conduite semi-autonome.

Les concurrents du Ford Mustang Mach-E 2024

Chevrolet Equinox EV / Blazer EV

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Nissan Ariya

Subaru Solterra

Tesla Model Y

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.4

Ford Mustang Mach-E 2024 électrique | Photo : K.Soltani

Ford Mustang Mach-E 2024, sièges | Photo : K.Soltani