• Auto123 effectue un premier essai du Ford Mustang Mach-E Rally 2024

Seattle, Washington - Lorsqu’on assiste à un lancement automobile, c’est pour faire l’essai d’un nouveau modèle, parfois d’un produit qui subit des modifications, ou encore d’une nouvelle variante. Les deux derniers exemples s’appliquent ici alors que le Mustang Mach-E profite de retouches pour 2024, et que Ford ajoute aussi une nouvelle déclinaison à la gamme, la Rally.

Généralement, l’arrivée d’une proposition sert un besoin ; un modèle sport, une variante hors route, une déclinaison plus puissante, etc. Là, honnêtement, on se pose la question. Oui, le mot Rally dit tout sur la mission du produit, mais pourquoi un modèle « rallye » à partir d’un véhicule utilitaire, et électrique, de surcroît ?

Pourquoi ? En fait, la question est plutôt « pourquoi pas ? », car lorsqu’elle a été soulevée lors de réunions internes chez Ford en 2022, certains se sont mis au défi de prouver que c’était tout à fait faisable, et que le modèle s’y prêtait bien.

Une version utile ? Du tout. Amusante ? Lisez ce qui suit.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, calandre | Photo : D.Rufiange

Ford Mustang Mach-E Rally 2024 : quoi de neuf ?

Pour découvrir ce qui a changé avec le Mustang Mach-E cette année, on vous invite à consulter notre essai de la version GT. Ce qu’on peut vous dire, c’est que la variante Rally a été construite à partir de la version GT, équipée de l’ensemble Performance.

Ce qui est nouveau, comme mentionné, c’est l’idée de faire une version rallye à partir d’un VUS tout électrique. Pour y arriver, Ford a dû sortir des sentiers battus.

En fait, elle a créé un circuit de rallycross à même ses terrains d’essais du Michigan, sur un espace gazonné qui était inutilisé. Avant la première pelletée de terre, l’équipe chargée de donner naissance au véhicule a assisté à des épreuves de rallycross et interrogé des pilotes pour s’assurer que le parcours représentait un environnement réel.

L’exercice a permis de réduire les coûts de développement, mais aussi de garder le secret le plus complet sur le projet. Lorsque la version Rally a été dévoilée l’an dernier, personne n’en avait entendu parler.

On peut se questionner sur la pertinence d’une telle proposition, mais pas sur l’originalité dont a fait preuve la compagnie dans ce cas. Ne serait-ce que pour cela, c’est intéressant.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Design du Ford Mustang Mach-E Rally 2024 - 7,5/10

Pour différencier la version Rally des autres, quelques modifications bien simples ont été apportées. D’abord, la suspension MagneRide a été rehaussée d’un pouce par rapport à ce qu’on voit avec la variante GT. Les amortisseurs et les ressorts ont été réglés pour le rallycross, c’est-à-dire pour mieux encaisser les petites secousses constantes et offrir une meilleure stabilité, afin que le véhicule puisse s’attaquer avec confiance les surfaces inhospitalières.

Des jantes de 19 pouces blanches et au design unique trahissent l’identité de la variante. Elles sont ceinturées de pneus Michelin CrossClimate2, un pneu qui a été conçu pour offrir une excellente traction, mais surtout résistance et durabilité, en plus d’un roulement plus silencieux sur la route.

Sous le véhicule, on retrouve des plaques de protection pour protéger les organes de la saleté, inhérente à une conduite de type rallye.

Quant au design, il est porteur d’éléments contrastants, comme les jantes bien sûr, mais aussi les moulures de carrosserie (supérieures et inférieures), un diffuseur avant et un aileron arrière unique pour un style plus agressif. Moins sûr pour le côté esthétique de cette dernière pièce.

Un toit en acier peint en noir et des phares antibrouillard intégrés à la calandre viennent compléter les ajouts.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, intérieur | Photo : Ford

Intérieur

Dans l’habitacle, la principale différence avec la version GT, ce sont quelques accents/surfaces ici et là. Référez-vous à l’essai de la version GT pour le portrait complet de ce qu’on retrouve à bord.

Technologie du Ford Mustang Mach-E Rally 2024 - 9,0/10

Tout ce qui est technologie à propos de cette variante est identique à ce qu’on retrouve avec le modèle GT. La vraie technologie digne de mention ici, c’est celle qui transforme la conduite du bolide, pour l’adapter à une expérience de type rallye.

Par exemple, l’étalonnage du groupe motopropulseur, de l’antipatinage et de la suspension MagneRide ont été retravaillés pour le genre de surface que l’on retrouve sur un circuit de rallye, soit du gravier, de la poussière et du sable. Surtout, l’ajout d’un mode de conduite RallySport, pensé pour le pilotage sur terre battue, permet un mouvement de lacet plus important (faire valser l’arrière sans l’intervention du contrôle de la stabilité) pour de plus grandes glissades.

La réponse à l’accélération est aussi plus linéaire, pour une meilleure prédictibilité, un meilleur contrôle. Les amortisseurs absorbent mieux les imperfections, mais se montrent aussi plus agressifs pour une meilleure tenue de route dans les virages. Le système ABS (freins antiblocage) n’intervient pas non plus à tout moment lorsqu’on freine intensément pour envoyer la voiture en dérapage à l’amorce d’un virage.

Un paquet de changements subtils, mais essentiels pour une expérience différente en piste.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, de profil | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Ford Mustang Mach-E Rally 2024 - 9,0/10

La version Rally profite de la plus grosse batterie de 91 kWh offerte avec le Mach-E. La puissance est à 480 chevaux et le couple est à 700 lb-pi, de série. C’est le fruit de l’ensemble Performance Améliorée qui est inclus avec le modèle. Ce dernier ajoute 100 lb-pi de couple à la variante GT.

C’est 3,3 secondes pour le 0-97 km/h avec ce modèle, mais le plaisir n’est pas là ; il se trouve lorsqu’on est de travers en piste.

L’autonomie est un peu moindre avec cette version Rally, soit 426 km plutôt que 451 avec la variante GT.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, sur la piste | Photo : D.Rufiange

Conduite du Ford Mustang Mach-E Rally 2024 - 9,5/10

Pour la conduite sur route, vous pouvez vous rabattre sur mes impressions de la variante GT. À une virgule près, c’est la même chose. La hauteur additionnelle d’un pouce, il faut y penser pour peut-être ressentir quelque chose.

En piste toutefois, je dois être franc, l’expérience est drôlement impressionnante. Bien entendu, je ne prétends pas avoir l’expertise d’un pilote de rallye. Ces derniers sont les meilleurs au monde lorsqu’il est question du contrôle d’un véhicule. Mon expérience personnelle (et celle de mes collègues canadiens et américains d’États plus nordiques) dans la neige est quand même venue fournir une base intéressante. Disons que je ne panique pas lorsque l’arrière chasse, même que ça me colle le sourire aux lèvres. Ça me rappelle mes premiers pas au volant de la voiture familiale, une Chevrolet Impala 75, un véritable savon.

Toujours est-il qu’après quelques conseils judicieux des pilotes présents pour nous guider, j’ai pu commencer à faire valser cette Mach-E Rally avec assurance pour négocier le parcours de travers la majorité du temps.

Deux choses m’ont davantage marqué. D’abord, la réponse instantanée à l’accélération. Pour placer la voiture en virage, lui donner l’impulsion nécessaire pour obtenir le résultat escompté, la précision offerte par la réponse électrique n’est rien de moins qu’extraordinaire. Ça facilite la vie du pilote.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, avant | Photo : D.Rufiange

Puis, cette répartition de poids, optimale. C’est très lourd, un Mustang Mach-E, mais les masses sont bien contenues dans la partie centrale du véhicule. Conséquemment, d’un virage à un autre, d’une valse à l’autre, il est facile de garder le contrôle.

Cette sensation m’a été confirmée lors d’un tour à plein régime auquel nous avons eu droit, bien assis dans le siège du passager, avec un pro derrière le volant. En tout point, le travail fait pour que ce modèle nous livre tout plein de sensations est sans reproche.

Consommation

Ne gâchons pas les choses ici. Vous aurez compris que sur piste, la consommation d’énergie est notre dernier souci, comme celle de l’essence avec une voiture de course sur circuit.

Ce que je peux vous confier, c’est qu’entre les séances du matin et de l’après-midi, les véhicules ont dû être rechargés.

Si vous mettez la main sur un Mustang Mach-E et que vous quittez les sentiers battus, repérez les bornes de recharges avant d’aller vous amuser.

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, en bleu | Photo : D.Rufiange

Les prix du Ford Mustang Mach-E Rally 2024 au Canada

La Ford Mustang Mach-E Rally est proposée à partir de 74 995 $. En incluant les divers frais (transport et préparation, etc.), le coût s'élève à 77 690 $.

Le mot de la fin

Pourquoi un Mustang Mach-E Rally ? Pour rien d’autres que le plaisir, finalement, car sur la route, le modèle n’apporte rien de plus, autrement qu’un style légèrement distinct. Pour ceux et celles qui veulent s’amuser en conduite hors route, voilà une proposition originale.

Est-ce que Ford va en vendre ? Il faudra voir. Il risque d’être choisi surtout en raison de sa différence esthétique plutôt que pour ses capacités, ce qui serait dommage ; ce modèle est fait pour être exploité.

Les concurrents du Ford Mustang Mach-E Rally 2024

Aucun

Ford Mustang Mach-E Rally 2024, avant, sur la route | Photo : Ford