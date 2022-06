Des prix fixes et des achats en ligne à l’avenir chez Ford

Ford souhaite sérieusement changer son modèle d’affaires, du moins en ce qui a trait à la façon dont la compagnie va vous vendre un véhicule électrique à l’avenir.

Concrètement, la firme américaine souhaite que les transactions se déroulent en ligne, que les prix soient fixes (pas de négociations) et que la livraison soit effectuée directement auprès du client.

L’annonce a été effectuée par le grand patron de Ford, Jim Farley, le tout au même moment où une foule d’autres annonces faites par la compagnie ont retenu l’attention, dont un investissement de 3,7 milliards (envers les véhicules électriques, mais aussi les modèles réguliers, dont la prochaine génération de la Mustang).

Quant aux propos de Jim Farley concernant la façon de faire à l’avenir, voici ce qu’il avait à déclarer :

« Nous devons passer à un prix non négocié. Nous devons passer à 100 % des ventes en ligne. Il n’y aurait plus de stock chez les concessionnaires ; les véhicules seraient livrés directement au client. »

On ne sait pas si les modèles à essence seront touchés par cette nouvelle façon de faire, mais considérant qu’ils sont sur du temps empruntés, et qu’il faudra assurément un certain temps pour effectuer la transition, on peut imaginer que ce sera réservé aux véhicules électriques.

Photo : Ford Ford Mustang Mach-E GT

Le modèle de vente à prix fixe a déjà été tenté par d’autres dans le passé, que ce soit des concessionnaires de modèles d’occasion ou même des constructeurs comme Saturn. Toyota, il y a un peu plus de 20 ans, annonçait aussi une politique de prix fixe et unique. Il n’était pas question de ventes en ligne à la fin des années 90, cependant.

C’est Tesla qui a montré que la chose pouvait se faire (ventes en ligne et à prix fixe).

Et tout est une question de prix pour le constructeur. Selon le quotidien USA Today, Ford dépense 2000 $ de plus que Tesla pour la vente et la distribution de chaque véhicule. Si elle veut être concurrentielle, elle doit revoir sa façon de faire, explique Jim Farley.

Ford compte aussi réduire la publicité pour ses modèles électriques, citant qu’il s’agit d’une autre façon de s’adapter. « Si vous voyez un jour Ford payer une réclame lors du Super Bowl, vendez vos actions », a ajouté Jim Farley. On sait qu’il en coûtait 6,5 millions de dollars pour un temps de 30 secondes lors du dernier événement.

La suite sera intéressante à surveiller. Est-ce que Ford va passer de la parole aux actes et réussir à changer son modèle d’affaires avec des ventes en ligne et à prix fixes ? Quelle sera la réponse des consommateurs ? Les réactions à cette nouvelle vont dans toutes les directions ; certains adorent l’idée, d’autres mentionnent qu’ils vont magasiner ailleurs.

Un dossier à surveiller.