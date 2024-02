C’est un rappel massif auquel doit procéder Ford aujourd’hui, soit celui d’un peu plus de 2,9 millions de véhicules. Le problème cette fois ? Un pépin avec la douille qui fixe le câble du levier de vitesse.

La compagne touche plusieurs véhicules. On parle du VUS Escape (2013 à 2019), du C-Max (2013 à 2018), de la Fusion (2013 à 2016), du Transit Connect (2013 à 2021) et du Edge (2015 à 2018).

Selon les documents publiés par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, la douille peut se dégrader ou se détacher, ce qui pourrait empêcher le levier d’être placé à la position désirée par le conducteur.

Dans les faits, cela signifie qu’un véhicule garé pourrait voir sa transmission ne pas être dans la position arrêt, ce qui veut dire qu’il pourrait se déplacer (avancer ou reculer) sans avertissement. De plus, si un véhicule est arrêté alors qu’il n’est pas à la position de stationnement (Park), il ne voudra pas redémarrer (même si de l’intérieur, le sélecteur se trouve à la position « P »).

Pour réduire les risques, on recommande aux conducteurs de toujours activer le frein de stationnement du véhicule.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Ford Edge Sport 2016 Photo : Ford

Entre le 29 avril 2015 et le 31 mars 2022, Ford a identifié 1630 demandes de garantie et 233 questionnaires de véhicules de la NHTSA associés à ce problème. Le constructeur a connaissance de six rapports alléguant des dommages matériels et quatre citant une blessure potentiellement liée à ce problème, parmi la liste des modèles rappelés.

C’est la cinquième fois que Ford rappelle des véhicules pour des problèmes similaires. La solution est d’amener le véhicule chez le concessionnaire pour faire remplacer la douille du câble de changement de vitesse et de lui ajouter un capuchon de protection. Les propriétaires qui ont déjà payé pour la réparation de ce problème peuvent être admissibles à un remboursement avant le 29 août 2022. Des lettres seront envoyées aux propriétaires des véhicules concernés ce mois-ci.

Ce rappel s’ajoute à une liste impressionnante qui touche les produits Ford depuis quelques semaines/mois, le plus récent étant celui du Mustang Mach-E en début de semaine.