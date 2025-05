Ford rappelle 273 000 Expedition et Lincoln Navigator

Ford doit procéder au rappel de 223 315 VUS Expedition, ainsi que 50 474 Lincoln Navigator en raison d’un problème avec une conduite de frein. Selon la compagnie, seulement 1 % des 273 789 modèles rappelés seraient aux prises avec le problème qui force la campagne de rappel.

Le problème

Lors de l’assemblage des modèles, la conduite de frein avant a pu être pliée pendant l’installation du moteur, ce qui l’a mise en contact avec le tuyau de sortie du filtre à air du moteur. Cela peut entraîner une fuite de la conduite de frein, ce qui, bien sûr, pourrait affecter le fonctionnement des freins. Si du liquide fuit ou si de l’air pénètre dans le système, le freinage peut être réduit, voire inefficace.

Les véhicules touchés sont des années 2022 à 2024.

Si vous possédez un véhicule appartenant à un de ces millésimes, et que vous remarquez que la course de la pédale de frein augmente ou que la sensation de dureté de la pédale change pour devenir plus molle, votre véhicule pourrait être touché par la situation.

Dans un tel cas, il n’est pas conseillé de conduire, car une défaillance soudaine du système de frein peut représenter un danger important pour vous, vos passagers, ainsi que toute autre personne se situant sur le réseau routier advenant un problème. Si vous conduisez et qu’une fuite de liquide se produit, vous pourriez voir le témoin des freins apparaître au tableau de bord. Dans un tel cas, la situation devient urgente.

Lincoln Navigator 2023 | Photo : Lincoln Canada

La solution

Les propriétaires de ces véhicules seront informés par courriel à la fin du présent mois, avec les instructions nécessaires pour procéder à la réparation chez le concessionnaire. Le véhicule sera inspecté, puis réparé si le problème potentiel est détecté. Le cas échéant, la conduite de frein défectueuse, ou le tuyau du filtre à air qui entre en contact avec elle seront remplacés.

Si vous avez déjà payé pour cette réparation, vous pourriez être remboursés.