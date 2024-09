Ford doit procéder au rappel de 90 736 véhicules pour régler un problème avec les soupapes d’admission du moteur. Ces dernières peuvent se briser pendant la conduite, a annoncé la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada. L'une des conséquences possibles est le remplacement du moteur lui-même.

Au Canada, 11 821 véhicules sont visés par ce rappel.

Le rappel touche les Ford Bronco, F-150, Edge, Explorer, ainsi que les Lincoln Nautilus et Aviator des années 2021 (et 2022 dans le cas du dernier), et équipés du moteur 6-cylindres de 2,7 litres ou de 3,0 litres, tous deux dotés de la technologie EcoBoost (turbo).

Lincoln Nautilus 2021 | Photo : Lincoln

Selon ce que l’on retrouve sur le site de Transports Canada, « sur certains véhicules, les soupapes d’admission pourraient ne pas avoir été fabriquées correctement. » C’est ce qui explique pourquoi elle pourrait faillir. Des soupapes d’admission défectueuses entraînent des conséquences directes sur le fonctionnement du moteur.

« Une défaillance du moteur pourrait causer une perte soudaine de puissance aux roues et augmenter les risques d’accident », explique Transports Canada.

Selon Ford, « le défaut est attribuable aux processus de meulage du fournisseur et à la sensibilité du matériau de la soupape d’admission qui n’étaient pas conformes aux spécifications. Le matériau de la soupape d’admission a été changé pour les véhicules produits après le 31 octobre 2021 ».

Toujours selon Transports Canada, « Ford doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire inspecter et, au besoin, remplacer le moteur. »