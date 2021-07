Existe-t-il une force plus violente et incroyable que la foudre ? Les dommages qu’elle peut causer sont hallucinants et vous ne pouvez que souhaiter une chose ; qu’elle vous épargne si vous êtes pris au cœur d’un orage.

Ce n’est pas ce qui est arrivé à ce Ford Super Duty, cependant. Le modèle a été frappé par un éclair et les dégâts causés nous donnent une idée de la force de ce phénomène naturel.

De l’extérieur, on voit un parebrise fissuré. Cependant, lorsqu’on se déplace à l’intérieur, la scène est apocalyptique. Une prise de vue depuis le siège du conducteur montre un environnement noirci et fondu, de même que le parebrise sévèrement brûlé.

Heureusement, le camion était inoccupé au moment où la foudre a frappé.

L’éclair a atterri juste à droite du centre du tableau de bord, élargissant l’espace entre le coffre à gants et les commandes du système de climatisation. De haut en bas, le plastique, étiré et fondu par la chaleur, pend du compartiment de rangement supérieur. Rien n’est resté indemne dans le tracé de destruction de la foudre. C’est un peu normal lorsqu’une force de 300 millions de volts entre en contact avec quelque chose.

Apparemment, le camion était garé chez un concessionnaire lorsque l’orage a frappé. S’il avait été en mouvement à ce moment-là, le résultat aurait pu être pire.

Photo : Facebook (Eric Wilkinson) Le Ford Super Duty, tableau de bord

Mais n’est-on pas en sécurité lorsqu’on se trouve à l’intérieur d’un véhicule lorsqu’un orage frappe ? Voici ce que le site National Weather Service explique à propos de la foudre et des véhicules.

« Un coup de foudre typique de type nuage-sol, ou nuage-véhicule, frappe généralement l’antenne du véhicule ou le long de la ligne de toit. La foudre traverse ensuite la coque métallique extérieure du véhicule, puis les pneus jusqu’au sol.

Bien que chaque coup de foudre soit différent, les dommages à l’antenne, au système électrique, à la lunette arrière et aux pneus sont courants. La chaleur d’un coup de foudre est suffisante pour faire fondre partiellement l’antenne d’un véhicule et peut provoquer ce qui ressemble à une petite explosion d’étincelles lorsque de minuscules fragments de métal fondent et brûlent. Une partie de la décharge peut se retrouver dans le système électrique du véhicule et endommager ou détruire les composants électroniques, ce qui peut le rendre inutilisable.

La foudre peut également se frayer un chemin jusqu’aux petits fils de dégivrage qui sont intégrés dans les lunettes arrière et provoquer l’éclatement de ces dernières. Enfin, il est très fréquent que la foudre détruise un ou plusieurs pneus en traversant les ceintures d’acier jusqu’au sol. Il est également possible que la foudre déclenche un incendie qui pourrait détruire le véhicule. »

Voilà pour la leçon météo du jour. On peut deviner qu’avec le Ford Super Duty, un élément situé à l’avant a attiré la foudre qui est passée par le parebrise pour pénétrer, ce qui ne se produit pratiquement jamais.

Photo : Facebook (Eric Wilkinson) Console central du Ford Super Duty