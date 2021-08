Retour du masque dans les usines Ford du Kentucky

La situation pandémique a pris du mieux au Canada, même si les autorités surveillent les choses de près et se montrent inquiètes en raison du variant Delta. Aux États-Unis, la situation est plus inquiétante en raison d’une campagne de vaccination qui stagne là-bas.

En date du 28 juillet, seulement 57,7 % de la population américaine avait reçu une première dose. En ce qui trait aux gens pleinement vaccinés, on parle de 49,7 %. Ce n’est pas suffisant pour empêcher les éclosions qui ont lieu dans les milieux où les gens ne sont pas, majoritairement, protégés.

En comparaison, au Canada, les chiffres relatifs à la première et à la deuxième dose sont plus encourageants ; 71,5 % et 57,6 %.

Voilà qui explique pourquoi on assiste à un retour des mesures sanitaires en certains endroits chez nos voisins du sud. Chez Ford, on est proactif, car on n’a pas l’intention de revivre la situation de l’année dernière où des usines ont dû être mises à l’arrêt. Conséquemment, la compagnie a annoncé hier qu’elle allait rétablir le port obligatoire du masque pour les travailleurs de ses usines du Kentucky, deux jours après avoir fait une annonce similaire pour les ouvriers du Missouri et de la Floride.

Le constructeur a informé les salariés que la nouvelle réglementation entrera en vigueur samedi. Ford possède deux usines de montage dans l’État : celle de camions où les employés construisent les modèles Super Duty, Expedition et Navigator du côté de Lincoln, ainsi que l’usine d’assemblage de Louisville, où prennent vie les Ford Escape et Lincoln Corsair.

Une porte-parole a réitéré une déclaration publiée mardi selon laquelle Ford pourrait apporter des changements supplémentaires, si nécessaire, en fonction des données. Le variant Delta du virus à l’origine du COVID-19 continue de se propager à divers endroits aux États-Unis.

Cette semaine, Ford a également déclaré qu’elle exigerait de ses employés américains qu’ils soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant d’effectuer tout voyage d’affaires international, conformément aux recommandations du CDC (Centers for Disease Control and Prevention).