Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Le constructeur vietnamien VinFast a livré 9689 véhicules lors du premier trimestre de 2024, soit du 1er janvier au 31 mars. Cela représente une augmentation de 444 % par rapport à la même période en 2023.

Avec les ventes d’avril, on peut affirmer que le cap des 10 000 unités a été franchi.

Cela représente une bonne nouvelle, c’est une évidence. La compagnie a livré près de 35 000 véhicules l’an dernier, ce qui signifie que le rythme actuel lui permettrait de battre cette marque. Cependant, il est à souligner qu’au cours du quatrième trimestre de 2023, on a livré 13 513 modèles.

Il y a un bémol, toutefois, soit le fait que 56 % des véhicules livrés l’ont été à des entreprises liées à l’empire VinFast. On sait que la compagnie fait partie de VinGroup, qui est impliquée dans une foule d’activités économiques au Vietnam, dont la vente au détail et la construction d’habitations.

Chez nous, on a en ce moment droit au VUS VF 8, mais il sera bientôt rejoint par le VF 9, qui propose trois rangées. Les VF 6 et VF 7 suivront, tout comme le VF 3 que l’on a pu voir sur le plancher de différents salons automobiles ces derniers mois.

Vinfast VF 3 | Photo : D.Boshouwers

Ailleurs dans le monde, VinFast propose le VF e34, le VF 5, ainsi que le e-bus.

La compagne croît à travers le monde, elle qui compte désormais 119 salles d’exposition réparties sur la planète.

Aux États-Unis et au Canada, elle a revu sa stratégie. Au départ, on ne parlait pas de concessionnaires, mais plutôt de boutiques. Bientôt, le nombre total de concessionnaires passera à 16 aux États-Unis, répartis à travers sept États, soit le Connecticut, New York, la Caroline du Nord, le Texas, la Floride, le Kansas et le Kentucky.

Au Canada, on retrouve présentement neuf installations, avec quatre à venir, le tout localisé à travers la Colombie-Britannique, le Québec et l’Ontario.

Il faudra voir de quelle façon cette croissance va se poursuivre. On a vu quelques modèles sur les routes canadiennes, ainsi qu’américaines, mais les chiffres de ventes demeurent maigres pour l’instant. Il y a de l’intérêt de la part des consommateurs, mais aussi beaucoup de prudence envers cette entreprise qui doit faire ses preuves.

Pour le moment, les résultats financiers de VinFast montrent que pour ce qui est du coût des véhicules vendus, les pertes sont supérieures aux revenus, soit 419,3 millions de dollars contre 270,5 millions.

La bataille n’est pas gagnée pour VinFast, mais la compagnie est toujours là.