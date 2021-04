Tranquillement, le moment approche. On parle ici de la commercialisation des véhicules de la compagnie Rivian, l’entreprise qui nous avait présenté deux modèles électriques au Salon de Los Angeles en 2018, soit la camionnette R1T et le VUS R1S.

Le premier modèle, le R1T, devrait faire ses premiers pas en juin. En prévision de ce moment attendu, la compagnie a publié mercredi les informations relatives à la garantie de ses produits, y compris ce qui préoccupe le plus les consommateurs : le bloc-batterie.

La couverture offerte par Rivian est de 8 ans et 175 000 miles, soit environ 280 000 km, selon la première éventualité. Elle inclut tous les composants à l’intérieur du module du bloc-batterie, comme le système de refroidissement. Au-delà, l’entreprise couvre la dégradation de l’ensemble. Par exemple, si la capacité de ce dernier passe sous la barre des 70 %, elle le réparera ou elle le remplacera.

D’autres points de garantie pour les R1T et R1S s’avèrent intéressants. Par exemple, chaque véhicule bénéficie d’une protection pare-chocs à pare-chocs de cinq ans ou 100 000 km. Cette dernière couvre toutes les pièces et la main-d’œuvre pour réparer tout matériel défectueux.

Le groupe motopropulseur, les moteurs électriques, la transmission et les essieux sont couverts pendant 8 ans ou 280 000 km, selon la première éventualité. Quant aux panneaux en aluminium de la carrosserie, ils sont également protégés contre la perforation pendant 8 ans ou 280 000 km.

Photo : Rivian Rivian R1T, profil

En comparaison, Tesla offre un large éventail de garanties sur les batteries offertes de série avec ses véhicules, ainsi que des groupes proposés en option.

Les Model S et Model X, les véhicules les plus anciens de la firme, sont assortis d’une garantie de 8 ans et 150 000 miles (un peu plus de 240 000 km) sur la batterie, y compris l’autonomie de 70 %. En revanche, les Model 3 et Model Y bénéficient d’une garantie de 8 ans qui couvre le bloc-batterie sur une distance de 160 000 ou 200 000 km (100 000 ou 120 000 miles), selon le type de bloc-batterie choisi par le client.

Toutes les batteries Tesla sont garanties pour une efficacité de 70 %. La couverture de base de Tesla pour les pièces défectueuses et la main-d’œuvre est de 4 ans ou 80 000 km.

À titre comparatif, Ford protège la batterie de son modèle Mustang Mach-E pendant 8 ans ou 160 000 km, avec une efficacité d’au moins 70 %. Considérant ces données, il n’est pas étonnant que Rivian soit allée un peu plus loin, question de séduire sa clientèle. Cela donnera peut-être lieu à des ajustements chez la concurrence.

Cette nouvelle a été initialement rapportée par le site Automotive News.

Photo : Rivian Rivian R1T, trois quarts arrière