• Ne cherchez pas les publicités de General Motors au prochain Super Bowl.

Lorsque la fin de l’année se pointe, on commence à penser à la prochaine et aux événements d’importance qui vont se tenir au cours des premiers mois. Dans le cas de l’automobile, on pense aux salons de Montréal et de Toronto. Les amateurs de Football américain, eux, comptent les jours jusqu’au Super Bowl, qui aura lieu en février 2024.

Lors de la 58e édition de ce match de championnat, et pour la première fois depuis 2021, on ne verra pas de réclames mettant en vedette les produits de la General Motors (GM). Pas de Will Ferrell, donc, ni de Docteur Evil.

Mike Myers dans une annonce GM lors du Super Bowl en 2022 Photo : YouTube/General Motors

La décision a été confirmée au site Motor1 par un porte-parole de GM. Ce dernier a expliqué que la compagnie « évalue continuellement ses stratégies médiatiques pour s’assurer qu’elles s’alignent sur ses priorités commerciales ».

Bien que la compagnie n’a pas donné les raisons pour lesquelles elle se retirait, on peut en deviner deux. La dernière négociation avec les syndicats a coûté très cher et avec les coûts reliés à la présentation d’une publicité lors du Super Bowl (7 millions USD pour 30 secondes l’année dernière), sans compter les frais reliés aux tournages, un retrait représente des économies directes de plus de 10 millions.

Deuxièmement, on a noté un ralentissement de la demande électrique au cours des derniers mois, en raison d’une foule de facteurs, dont les prix des modèles et les taux d’intérêt élevés. Dans ce contexte, il n’est peut-être pas utile d’y aller de publicités coûteuses si les acheteurs ne peuvent tout simplement pas s’acheter un véhicule en ce moment.

Ajoutez à cela qu’un nouveau directeur du marketing a récemment été embauché, remplaçant la personne qui a autorisé les dernières publicités du Super Bowl, explique le site GM Authority.

Il sera intéressant de voir ce que feront les autres constructeurs, notamment de provenance coréenne, considérant leur approche très agressive en matière d’électrification. On cherchera assurément à promouvoir les modèles à venir.