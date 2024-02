Super Bowl : Volkswagen et Toyota dévoilent leurs pubs

Le match du Super Bowl va se tenir dans deux jours et avant de vous laisser pour le week-end, prenons le temps de jeter un coup d’œil à deux publicités qui seront officiellement diffusées lors de la partie. Elles ont déjà été partagées par leurs créateurs respectifs, Volkswagen et Toyota.

Du côté de Volkswagen, la publicité intitulée An American Love Story (une histoire d’amour à l’américaine) met l’accent sur l’émotion, alors qu’elle retrace en images les 75 ans de la marque en Amérique du Nord. On peut voir, dès le départ, la première Beetle débarquer au port de New York et provoquer des réactions auprès des passants.

On nous fait ensuite découvrir d’autres grands modèles de la compagnie, du Type 2 à la Jetta, en passant par la Golf, le tout à travers des moments vécus par les propriétaires de ces véhicules au fil du temps. Le tout sur une musique de fond qui éveille les émotions, plus précisément la pièce « I am… I said » de Neil Diamond.

On termine le tout avec le modèle ID.Buzz qui va faire ses débuts chez nous cette année, avec une scène résolument tournée vers l’avenir qu’on vous laisse découvrir en visionnant la publicité.

Du côté de Toyota, l’approche est complètement différente. Le modèle mis en vedette est la nouvelle génération de la camionnette Tacoma. On peut voir des gens circuler hors route à haute vitesse, vivant un autre genre d’émotions. On prend le temps de bien mentionner que la version la plus puissante du modèle promet de vous en mettre plein la vue.

Toyota a aussi dévoilé d’autres publicités qui seront assurément montrées lors du match. Elles mettent en vedette l’ex-quart-arrière vedette Eli Manning qui découvre tantôt la gamme complète, tantôt le nouveau VUS Land Cruiser.