GM pourrait proposer plus de camionnettes à cabine simple

Rappelez-vous jadis à quel point on retrouvait beaucoup plus de camionnettes à cabine simple sur la route. Ces dernières ont pratiquement disparu de notre paysage. En fait, seules les versions de base, conçue pour le travail, offrent toujours ce genre de configuration.

Bien sûr, l’intérêt des acheteurs d’ici envers des camionnettes plus grosses, plus spacieuses et plus équipées est marqué, mais plusieurs souhaiteraient avoir plus de choix. Voilà pourquoi GM dit considérer la chose. Même que la compagnie vient de dévoiler des versions à cabine simple des Silverado RST et Trail Boss, mais uniquement pour le marché du Moyen-Orient. Le GMC Sierra AT4 est aussi vendu avec une cabine simple ailleurs, mais pas en Amérique du Nord.

En rencontre avec le magazine Muscle Cars and Trucks, le directeur du marketing chez Chevrolet, Hugh Milne, a reconnu que la compagnie avait consciemment décidé de se concentrer sur des configurations de camionnettes plus massives, mais il a ajouté un point intéressant. En fait, cette décision est en partie attribuable aux normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui considèrent l’empreinte laissée par un véhicule. Ainsi, si GM propose une camionnette plus compacte, mais que les gains à la pompe ne sont pas significatifs, l’entreprise va se voir exposée à des pénalités.

« Nous avons des clients qui sont déçus de voir que nous n’offrons pas plus de cabines simples avec boîte courte. Nous étudions présentement la chose à savoir si nous pourrions le faire et si ça a du sens pour la compagnie. » - Hugh Milne, Chevrolet

Il ne faut pas s’attendre à des changements rapides, toutefois, car à l’échelle politique, l’incertitude règne. L’administration Trump a juré de geler les normes CAFE aux niveaux en place sous l’ère Obama pour les modèles 2021 à 2026. On parle d’une différence de 10 miles au gallon pour la moyenne des véhicules d’une entreprise, soit 37 contre 47 (6,4 litres/100 km contre 5 litres/100 km).

Un compromis visant une amélioration de 1,5 % par année, plutôt que les 5 % annuels qui seront nécessaires pour atteindre la marque définie par le gouvernement d’Obama, pourrait changer la donne.

La version électrique du Chevrolet Silverado pourrait aussi venir éponger un peu le « déficit » vert de GM si elle décidait d’y aller avec des pick-up de plus petite dimension.

Bref, on étudie la chose, mais il faudra se montrer patients.