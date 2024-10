Vendredi, on apprenait que General Motors (GM) suspendait temporairement la production de véhicules à l’intérieur de deux usines américaines, plus précisément celles qui assemblent des camionnettes (Chevrolet Silverado et GMC Sierra) et les plus gros VUS de la compagnie (Chevrolet Tahoe et Suburban, GMC Yukon et Cadillac Escalade).

Dans tous les cas, des modèles rentables. La cause ? L’ouragan Helene qui a eu un impact sur la capacité de production de certains fournisseurs.

La chose démontre à quel point la fragilité est incroyable avec la chaîne d’approvisionnement, ce que la Covid-19 nous avait démontré de façon assez brutale.

La bonne nouvelle, c’est que l’arrêt aura été de courte durée, car hier (lundi), GM a déclaré qu’elle reprenait la production dans ses usines d’assemblage d’Arlington, au Texas, et de Flint, au Michigan. Maintenant, on verra quel effet aura le nouvel ouragan Milton qui s’apprête à frapper la Floride.

L'usine GM à Arlington, au Texas | Photo : General Motors

Vendredi, on ne voulait pas s’avancer sur la date de reprise des activités, mais les travailleurs avaient été avertis que l’action devrait reprendre lundi.

« Nous travaillons avec ces fournisseurs pour reprendre les opérations aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour leurs employés et les communautés, tout en cherchant à minimiser les impacts sur nos usines », avait déclaré GM dans un communiqué envoyé par courriel.

Rappelons que l’ouragan Helene a touché terre en Floride à la fin de la semaine dernière, mais qu’il a poursuivi sa route pour frapper de plein fouet le sud-est des États-Unis et certaines parties de l’ouest de la Caroline du Nord.

Au moment d’écrire ces lignes, le bilan des décès s’élevait à plus de 230 personnes, avec des centaines toujours portées disparues.

GM avait refusé de divulguer l’identité des fournisseurs touchés et où ils se trouvaient.

Jeffrey Morrison, le vice-président de GM et responsable des achats mondiaux et de la chaîne d’approvisionnement, avait déclaré jeudi que l’ouragan et la grève des travailleurs portuaires étaient des événements perturbateurs pour le constructeur. La grève a pris fin jeudi, le travaille a repris le lendemain.

Note intéressante, nous y faisions allusion, Jeffrey Morrison a déclaré que depuis que GM a fait face à des perturbations pendant la pandémie, la compagnie a approfondi ses chaînes d’approvisionnement afin de mieux suivre les pièces et les problèmes potentiels.

« La Covid nous a vraiment aidés à cartographier notre chaîne de valeur de manière beaucoup plus approfondie. Avant, il était plus difficile de comprendre quels étaient les sous-niveaux. Aujourd’hui, nous disposons d’un excellent inventaire de ces sous-couches. Non seulement nous pouvons contrôler les matériaux que nous achetons directement, mais nous pouvons aussi parler à tous nos fournisseurs », a-t-il déclaré au réseau CNBC.

Il a également indiqué que le constructeur s’efforce d’aider les fournisseurs autant que possible en cas d’interruption de la production.